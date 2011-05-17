توسعه اقلیم کردستان عراق مدیون همکاریهای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نوزاد هادی ظهر سه شنبه در جریان دیدار با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران در توسعه و ابادانی اقلیم کردستان افزود: با رسمی شدن مرز تمرچین پیرانشهر- حاج عمران سطح توسعه و همکاری های مشترک ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه حکومت اقلیم کردستان مدیون حمایتها و کمکهای جمهوری اسلامی ایران در توسعه این منطقه است، از تلاشهای وحید جلال زاده، استاندار آذربایجان غربی در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همکاری های اقتصادی بین دو منطقه قدردانی کرد.

استاندار اربیل عراق با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی بین دو کشور ایران و عراق اظهار داشت: این مشترکات به خصوص با اقلیم کردستان عراق می تواند زمینه ساز توسعه همکاری های دو کشور باشد.

این دیدار در محل دفتر استانداری اربیل با حضور معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق و معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان عغربی برگزار شد.

ششمین نمایشگاه اختصاصی ارائه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق از 27 تا 30 اردیبهشت ماه در فضایی به مساحت بالغ بر سه هزار متر مربع در 18 گروه کالایی با حضور 121تولید کننده از 16 استان کشور با ظرفیت 130 غرفه به مدیریت آذربایجان غربی برگزار می شود.