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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

به مناسبت روز جهانی موزه/

بازدید از موزه هنرهای معاصر تهران فردا رایگان است

به مناسبت روز جهانی موزه بازدید از نمایشگاه "منتخبی از آثار هنرمندان ایرانی گنجینه" موزه هنرهای معاصر تهران در روز 28 اردیبهشت ماه رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "منتخبی از آثار هنرمندان ایرانی گنجینه" موزه هنرهای معاصر تهران در رشته‌های نقاشی، نگارگری، نقاشیخط، خوشنویسی، سفال و سرامیک، عکاسی و چند اثر هنر جدید در 9 گالری در معرض دید علاقمندان قرار دارد و به مناسبت روز جهانی موزه، (28 اردیبهشت ماه) بازدید از این نمایشگاه رایگان است.

شورای بین المللی موزه‌ها (ایکوم) برای روز جهانی موزه (18ماه می) سال 2011 میلادی که متقارن با 28 اردیبهشت ماه سال جاری می‌باشد شعار "موزه و خاطره" را مشخص و اعلام نموده است.

علاقمندان در خصوص بازدید از نمایشگاه "منتخبی از آثار هنرمندان ایرانی" می‌توانند از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظهر به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.

 

کد مطلب 1314229

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