درخواست از شرکتهای نفت و گاز روسیه برای حضور در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمودرضا سجادی سفیر تام الاختیار و فوق العاده ایران در کشور روسیه در مصاحبه با نشریه "یورآسیا" اعلام کرد که حجم بازرگانی ایران و روسیه در حال حاضر قریب به 3 میلیارد دلار است.

سفیر تام الاختیار و فوق العاده ایران در روسیه، اظهار داشت: این رقم در مقایسه با حجم بازرگانی روسیه با برخی کشورهای دیگر خیلی پائین به نظر نمی رسد. البته من معتقدم این حجم خیلی پائین است و می‌شود آن را به ده ها برابر نیز افزایش داد.

سجادی در ارتباط با پروژه تحویل "اس 300" نیز بیان داشت: جو مجازاتها در این بخش اثر منفی خود را گذاشته است. این هم که روسیه تعهدات خود در مورد تحویل "اس 300" را اجرا نکرد و همچنین از تحویل لوازم یدکی بر اساس قراردادهای منعقده خودداری نموده است، باعث شد حجم تبادلات تجاری پایین بیاید.

وی افزود: این مسائل، بخش خصوصی و از جمله بانک‌های تجاری را هم شامل می‌شود. آنها بیش از حد احتیاط به خرج داده و حتی از اجرای عملیاتی که مجاز هستند خودداری می‌کنند، این اوضاع در شرایطی برقرار شد که ایران قدم های معینی به پیشواز از روسیه برداشته است.

سفیر تام الاختیار و فوق العاده ایران در روسیه با تاکید بر اینکه هم اکنون روبل در ایران قابل تبدیل است، بیان داشت: سرمایه گذاران ایرانی سرمایه خود را در روسیه سرمایه گذاری می‌کنند و در عین حال سرمایه گذاران روس به ایران جلب می‌شوند.

سجادی در ادامه افزود: من معتقدم اقتصاد روسیه از بسیاری لحاظ به سیاست بستگی دارد و به همین دلیل بالا بردن بازرگانی تا سطح مورد نظر خیلی دشوار است.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا نمونه مثبت ادامه توسعه روابط ایران و روسیه وجود دارد یا خیر؟ افزود: در حال حاضر حداقل دو جهت درخشان موجود است.

سفیر تام الاختیار و فوق العاده ایران در روسیه با تاکید بر همکاری دو کشور در زمینه انرژی، تصریح کرد: ایران می‌تواند نقش کشوری را ایفا کند که نفت و گاز روسیه را از راه "سواپ" در جریان جنوبی حمل می‌کند.

سجادی خاطر نشان کرد: به شرکت کمپانی‌های نفت و گاز روسیه در پروژه‌های ایرانی داخل کشور خیلی علاقمندیم و بر اساس تجربه ما از فعالیت با کمپانی‌های روسی معتقدیم مشارکت ما از جمله در کشورهای ثالث آینده دار است.

به گفته وی، حمل و نقل زمینه دیگر کاری بین ایران و روسیه است که در مرحله اول کریدور شمال - جنوب دارای اهمیت راهبردی است و می‌تواند اقیانوس هند را به اروپا ارتباط دهد. همچنین انتقال کالا از آسیای جنوبی به روسیه و اروپا نیز خیلی ارزانتر خواهد بود.