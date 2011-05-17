به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران روابط عمومی فرمانداریها و دستگاههای اجرایی استان همدان گفت: ارتقا جایگاه روابط عمومیها اولویت برنامههای استانداری همدان خواهد بود.
علیاکبر فامیل کریمی افزود: نگاه کارشناسانه و مدبرانه در راستای ارزشیابی اثرگذاری روابط عمومیها مدنظر است که ظرف سه ماه انجام می شود.
وی با بیان اینکه اگر روابط عمومیها را در حوزه ارتباطات مورد توجه قرار دهیم سهم بیشتری از فعالیت روابط عمومیها به این حوزه مربوط میشود، گفت: روابط عمومی ها باید فضای مدیریتی کلان دستگاه اجرایی را مدنظر قرار دهند.
مسئول روابط عمومی باید در چینش افکار سازمان نقش ایفا کند
فامیل کریمی با اشاره به اینکه باید به ارتباطات سازمانی و ارتباطات مدیریتی توجه کرد تا به همافزایی رسید، گفت: مسئول روابط عمومی در حوزه ارتباطات باید به قدری قوی باشد که در چینش افکار سازمان نقش ایفا کند.
فامیل کریمی ادامه داد: در این صورت بخشی از فضای مدیریت دستگاه اجرایی به روابط عمومی اختصاص مییابد و حوزه اقتدار روابط عمومی افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه ارتباطات از زوایای مختلف قابل تعریف است و متغیرهایی به روز را میطلبد، گفت: باید مبنای کار در این حوزه با توجه به فضای حاکم تغییر کند و اطلاعات سازمان بروز شود.
فامیل کریمی با اشاره به اینکه انعطاف سازمانی در حوزه روابط عمومی زیاد است و این مقوله فرصتی طلایی برای فعالان این بخش به شمار میرود، گفت: مسئول روابط عمومی باید بعد از مدیریت حرف اول را در سازمان بزند.
وی با تأکید بر اینکه قدرت انتقال و اطلاعرسانی در سازمان باید افزایش یابد و مسؤول روابط عمومی شانه به شانه مدیریت حرکت کند، گفت: این امر حق تکلیفی و سازمانی روابط عمومیهاست.
فرصت اصلاح فضای ارتباطات در همدان وجود دارد
وی ادامه داد: در حال حاضر در فضای مدیریت کلان استان فرصت اصلاح فضای ارتباطات وجود دارد و باید به سمت راهبری و رهبری سازمان یا دستگاه اجرایی حرکت کرد.
وی برگزاری سفرهای شهرستانی استاندار همدان را ترویج دهنده امید در جامعه دانست و با بیان اینکه در این سفرها مدیران در کنار یکدیگر به مشکلات مردم رسیدگی میکنند، گفت: در برنامه عصر کاری نیز مدیران خود را به اقلیم فرهنگی منطقه میسپارند تا با مشکلات و مسائل بیشتر آشنا شده و برای رفع آنها تلاش کنند.
فامیل کریمی اظهار داشت: افزایش قدرت تأثیرگذاری روابط عمومی ارزشمندتر شدن این بخش را به دنبال دارد.
وی در توضیح چگونگی ارزیابی روابط عمومیها اظهار داشت: مجموعه روابط عمومی با نسبتها و شاخصهای هر سازمان سنجیده می شود تا میزان دستیابی این حوزه به جایگاه واقعی به دست آید.
فامیل کریمی با تأکید بر اینکه انجام امور تبلیغاتی تنها وظیفه روابط عمومیها نیست گفت: روزمرگی انسان را از اهداف خود دور میکند.
وی گفت: نزدیکی به حاکمیت از وظایف روابط عمومیهاست و باید خود را به دیواره مدیریتی استان نزدیک کنند تا همافزایی ارتقا یابد.
وی تأکید کرد: همافزایی باید در روابط عمومیها تعریف شود و ابزار کمکدستی آنها باشد.
نظر شما