ضریب نفوذ تلفن همراه اول قم ۱۸ درصد بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا زهره وند ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن کنفرانس ساختمان ستادی شرکت مخابرات قم برگزار شد گفت: میانگین کشوری ضریب نفوذ تلفن همراه همراه اول ۵۰ درصد است که این میزان در قم ۶۸ درصد است که ۱۸ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.



وی ادامه داد: ‌ در سال جاری تلاش می‌شود انتقال صوت، دیتا و تصویر بروی شبکه بصورت سیستم یکپارچه جایگزین سیستم قدیمی خواهد شد.



مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم گفت: توسعه و بروز کردن امکانات ارتباطی و همچنین حمایت از سهامداران مخابرات و ارتباطات از جمله سیاست‌های راهبردی مخابرات است.



۱۷ پروژه مخابرات با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان افتتاح خواهد شد



وی در خصوص توسعه امکانات مخابرات در تمام اقشار جامعه افزود: در سال ۸۸ یک صد و چهار پروژه با اعتبار ۱۳۴ میلیارد ریال، سال ۸۹ یک صد و هفتاد و چهار پروژه با اعتبار ۸۱ میلیارد ریال به بهره برداری رسید و سال جاری نیز ۱۷ پروژه با اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افتتاح خواهد شد.



روستاهای بالای ۱۰۰ نفر جمعیت قم دارای تلفن ثابت هستند



زهره وند ادامه داد: تمام روستاهای بالای ۱۰۰ نفر جمعیت قم دارای تلفن ثابت هستند و در حال حاضر دفا‌تر شهری و ICT روستایی در قم توسعه پیدا کرده‌اند که میزان رشد آن نیز از میانگین کشوری بیشتر است.



مدیر عامل شرکت مخابرات قم افزود: آحاد جامعه بویژه روستائیان باید از امکانات ارتباطی و فناوری اطلاعات بهره‌مند باشند.



وی با اشاره به اینکه در سال جاری استفاده از فیبر نوری در استان توسعه پیدا خواهد کرد گفت: سال ۹۰ تعدادی از دستگاه‌های دولتی به فیبر نوری مجهز خواهند شد.



زهره‌وند با اشاره به پیام حمدون توره دبیر کل اتحادیه بین المللی ارتباطات دور به مناسبت هفته ارتباطات مبنی بر اینکه زندگی بهتر در جوامع روستایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات است اضافه کرد: با توجه به یک صد و چهل و ششمین سالگرد تاسیس ITU و موضوع این پیام، دبیر کل اتحادیه بین المللی ارتباطات دور از کل جهان درخواست کرده است در راستای این پیام حرکت کنند.

