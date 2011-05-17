اسکو و بستان آباد مقام اول مسابقات پرس سینه کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز برگزاری مسابقات پرس سینه بدون تجهیزات باشگاه های کشور و اختتامیه رقابتهای رده نوجوانان و جوانان، در روز اول و دوم این مسابقات در رده سنی جوانان تیم های تربیت بدنی اسکو، تهران و خوزستان و در رده سنی نوجوانان تیم های بستان آباد الف، بستان آباد ب و قزوین رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

شایان ذکر است روز اول و دوم این رقابت ها با حضور سیزده تیم در رده نوجوانان و بیست و دو تیم در رده جوانان تا وزن 90 کیلوگرم برگزار شد و پس از یک روز استراحت، در بخش بزرگسالان و پیشکسوتان پیگیری خواهد شد.

رقابتهای رده نوجوانان و جوانان در دومین روز مسابقات پرس سینه بدون تجهیزات سطح کشوری با حضور فرماندار شهرستان اسکو، بخشدار مرکزی و مسئولان تربیت بدنی در شهر اسکو پایان یافت.