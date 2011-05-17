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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

اسکو و بستان آباد مقام اول مسابقات پرس سینه کشوری را کسب کرد

اسکو و بستان آباد مقام اول مسابقات پرس سینه کشوری را کسب کرد

اسکو - خبرگزاری مهر: تیم تربیت بدنی اسکو در رده جوانان و تیم بستان آباد الف در رده نوجوانان مقام های نخست مسابقات پرس سینه کشوری را به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز برگزاری مسابقات پرس سینه بدون تجهیزات باشگاه های کشور و اختتامیه رقابتهای رده نوجوانان و جوانان، در روز اول و دوم این مسابقات در رده سنی جوانان تیم های تربیت بدنی اسکو، تهران و خوزستان و در رده سنی نوجوانان تیم های بستان آباد الف، بستان آباد ب و قزوین رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

شایان ذکر است روز اول و دوم این رقابت ها با حضور سیزده تیم در رده نوجوانان و بیست و دو تیم در رده جوانان تا وزن 90 کیلوگرم برگزار شد و پس از یک روز استراحت، در بخش بزرگسالان و پیشکسوتان پیگیری خواهد شد.

رقابتهای رده نوجوانان و جوانان در دومین روز مسابقات پرس سینه بدون تجهیزات سطح کشوری با حضور فرماندار شهرستان اسکو، بخشدار مرکزی و مسئولان تربیت بدنی در شهر اسکو پایان یافت.

کد مطلب 1314235

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