شورای شهر کرج نیازمند راه اندازی یک نشریه همیشگی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمود دادگو بعد از ظهر سه شنبه در همایش روابط عمومی های شهرداری های استان البرز در باشگاه میلاد افزود: 12 سال از عمر شورا می گذرد اما طی این مدت نتوانسته ایم یک نشریه همیشگی داشته باشیم.

وی ادامه داد: باید تلاش و جدیت داشته باشیم تا بتوانیم چنین نشریه ای را راه اندازی کینم ضمن اینکه لازم است فعالیتهای این نشریه حرفه ای باشد و به صورت مطلوب عمل کند.

این مسئول عنوان کرد: در صورت راه اندازی نشریه یادشده، اطلاع رسانی در خصوص فعالیتهای شهری به نحو مطلوبتری صورت می گیرد و می توانیم این اطلاع رسانی را از نظر کمی و کیفی گسترش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی شورا و شهرداری باید به گونه ای عمل کنند که این دو به هم نزدیک شوند و تعامل مطلوبی میان آنها برقرار شود و این تعامل ادامه داشته باشد.

روابط عمومی ها به شکل حرفه ای تری عمل کنند

دادگو افزود: برای تحقق این امر لازم است روابط عمومی ها به شکل حرفه ای تری عمل کنند و بتوانند بیش از قبل به جایگاه شایسته خود دست یابند.

وی اضافه کرد: متاسفانه روابط عمومی شهرداری تاکنون نقش خود را در شکل سازنده آن به شکل کامل ایفا نکرده که این امر نیازمند تغییر است.

عضو شورای اسلامی کلانشهر کرج عنوان کرد: همچنین لازم است نقش آموزشی پررنگ تر شود تا روابط عمومی بتواند با جدیدترین روشهای برقراری ارتباط آشنا شود و از فناوری های جدید مطلع باشد.

این مسئول ادامه داد: لازم است روابط عمومی ها شوراها را قبول داشته باشند و در جهت تقویت ارتباطات بکوشند زیرا تحقق این امر، بسیاری از مشکلات را از میان برمی دارد.

وظایف روابط عمومی به زدن آگهی های تبریک و تسلیت منتهی نمی شود

دادگو افزود: وظایف روابط عمومی ها گسترش یافته و امروزه دیگر این وظایف به زدن آگهی های تبریک و تسلیت منتهی نمی شود و از این امر فراتر رفته است.

وی یادآور شد: روابط عمومی باید بتواند نقش مدیریتی خود را به بهترین نحو اعمال کند و بتواند تغییرات مورد نیاز را متناسب با نیازها به وجود آورد.

رئیس شورای شهر کرج گفت: در عین حال لازم است اطلاع رسانی به موقع از سوی روابط عمومی دنبال شود که این امر به روشهای مختلف از جمله ارسال پیامک انجام می شود.

وی اضافه کرد: اگر روابط عمومی ها به درستی عمل کنند، می تواند مدیران و دستگاه ها را تقویت کند که این امر به کاهش مشکلات نیز منجر می شود.

این مسئول افزود: باید شرایطی فراهم شود تا روابط عمومی ها به واقع بتوانند چشم و گوش مدیر باشند و آشنایی خود با فناوری های نوین را گسترش دهند.