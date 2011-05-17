مبادلات تجاری ایران با کردستان عراق به 10 میلیارد دلار افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سینان چلبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به میزان مبادلات تجاری اقلیم کردستان عراق با ایران به ارزش سالانه هفت میلیارد دلار افزود: با توجه به زمینه های مشترک فراوان برای تجارت بین دو کشور لزوم بهره برداری از این فرصتها ضروری است.

وی در ادامه بیان داشت: با بهره گیری از فرصتها و ظرفیتهای موجود می توان طی زمان اندکی میزان مبادلات تجاری دو طرف را تا مرز 10 میلیارد دلار رساند.

وی همچنین با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان مردم دو کشور اظهار داشت: اگر به تاریخ دیرینه مردم دو منطقه نگاه کنیم خواهیم دید مردم این منطقه از سالیان گذشته روابط خوب و دوستانه ای داشته و امروز نیز این روابط رو به گسترش است.

وزیر بازرگانی و صنایع اقلیم کردستان عراق افزود: در این نمایشگاه 135 شرکت تجاری و اقتصادی ایرانی حضور دارند که امیدواریم در نمایشگاه های بعدی تعداد شرکت کنندگان افزایش یابد.

ششمین نمایشگاه اختصاصی ارائه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق از 27 تا 30 اردیبهشت ماه در فضایی به مساحت بالغ بر سه هزار متر مربع در 18 گروه کالایی با حضور 121تولید کننده از 16 استان کشور با ظرفیت 130 غرفه به مدیریت آذربایجان غربی برگزار می شود.