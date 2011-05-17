به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر حسین قنادیان با اعلام این مطلب افزود: در پایان هم‌آورد دو روزه شورای بسیج هنرمندان استان ها نتیجه ارزیابی‌های سالانه این سازمان از فعالیت مدیران استانی اعلام شد و بدین ترتیب استانهای آذربایجان شرقی،کرمان،بوشهر،خوزستان و کرمانشاه به عنوان استان های برتر این سازمان در سال 89 معرفی شدند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان ضمن سپاس صمیمانه از مسئولین همه استان‌ها و سایر فعالان هنرمند بسیجی هدف این ارزیابی را ایجاد انگیزه برای رقابت سالم برای خدمتگزاری بیشتر برشمرده و اظهار داشت: ما به این نکته اعتقاد کامل داریم که همه همکاران عزیز ما در سازمان بسیج هنرمندان تلاش خود را برای اعتلای کلمه حق و هنر الهی به کار برده و در این راه مخلصانه می کوشند.

وی در ادامه با ابراز رضایت از دستاوردهای همایش دور روزه مدیران سازمان در رامسر افزود:به یاری خدا برنامه‌های سال 1390 سازمان مورد بحث و بررسی کامل قرار گرفت و امروزبا آموزش‌هایی که برای مدیران انجام شد،مطمئنیم که مدیران استانی با یک نگاه و یک ادبیات مشترک با مدیران ارشد سازمان به استانهای خود بازگشتند و انتظار داریم آن ها هم بتوانند این ادبیات مشترک را به مسئولان شهرستان ها منتقل نمایند.

نخستین همایش سراسری مدیران استانی سازمان بسیج هنرمندان در روزهای یکشنبه و دو شنبه هفته جاری با حضور 300 نفر از مدیران و شوراهای بسیج هنرمندان سراسر کشور درشهر زیبای رامسر برگزار شد.





