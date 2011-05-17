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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

سازمان‌های برتر بسیج هنرمندان معرفی شدند

در آیین اختتامیه نخستین همایش سراسری مدیران سازمان بسیج هنرمندان کشور استان‌های برتر این سازمان در سال 89 معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر حسین قنادیان با اعلام این مطلب افزود: در پایان هم‌آورد دو روزه شورای بسیج هنرمندان استان ها نتیجه ارزیابی‌های سالانه این سازمان از فعالیت مدیران استانی اعلام شد و بدین ترتیب استانهای آذربایجان شرقی،کرمان،بوشهر،خوزستان و کرمانشاه به عنوان استان های برتر این سازمان در سال 89 معرفی شدند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان ضمن سپاس صمیمانه از مسئولین همه استان‌ها و سایر فعالان هنرمند بسیجی هدف این ارزیابی را ایجاد انگیزه برای رقابت سالم برای خدمتگزاری بیشتر برشمرده و اظهار داشت: ما به این نکته اعتقاد کامل داریم که همه همکاران عزیز ما در سازمان بسیج هنرمندان تلاش خود را برای اعتلای کلمه حق و هنر الهی به کار برده و در این راه مخلصانه می کوشند.
 
وی در ادامه با ابراز رضایت از دستاوردهای همایش دور روزه مدیران سازمان در رامسر افزود:به یاری خدا برنامه‌های سال 1390 سازمان مورد بحث و بررسی کامل قرار گرفت و امروزبا آموزش‌هایی که برای مدیران انجام شد،مطمئنیم که مدیران استانی با یک نگاه و یک ادبیات مشترک با مدیران ارشد سازمان به استانهای خود بازگشتند و انتظار داریم آن ها هم بتوانند این ادبیات مشترک را به مسئولان شهرستان ها منتقل نمایند.
 
نخستین همایش سراسری مدیران استانی سازمان بسیج هنرمندان در روزهای یکشنبه و دو شنبه هفته جاری با حضور 300 نفر از مدیران و شوراهای بسیج هنرمندان سراسر کشور درشهر زیبای رامسر برگزار شد.
 
 
 
کد مطلب 1314247

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