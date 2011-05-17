به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "جنگ کودکانه" با مضمون اجتماعی، داستان پسربچه‌ای عراقی به نام علی را به تصویر می‌کشد که با از دست دادن خانواده‌اش به دلیل حمله و تهاجم نیروهای آمریکایی به خاک عراق برای یافتن برادر کوچکش که به همراه خانواده‌ای به سوی مرزهای مجاور ایران رفته رهسپار می‌شود، اما پس از یافتن برادرش با سربازهای آمریکایی مواجه شده و به تعقیب آنها می‌پردازد، اما سرانجام به دلیل درگیری با یک سگ وحشی کشته می‌شود.

در این فیلم بازیگرانی چون سلیمه رنگرز، یلدا قشقایی، سعید قاسمی، علیرضا کمالی نژاد و فؤاد احمدی صابر به ایفای نقش پرداختند. فیلم "جنگ کودکانه" جمعه 30 اردیبهشت ماه ساعت 17:30 به مدت 90 دقیقه از شبکه دو روی آنتن می‌رود.



