به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "حساب پرداخت نمی‌شه" به کارگردانی کلاره پامنت کار مشترک انگلیس و پاکستان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 28 و 29 اردیبهشت ماه جاری به صورت تک اجرا و ساعت 18:30 در سالن اصلی محراب به روی صحنه خواهد رفت.



همچنین اجرای نخست نمایش "اکنون، ما، اینجا" به کارگردانی چنگ اویی پارک و جیمز ساترلند کار مشترک ایران و کره نیز در روز جمعه مورخ 30 اردیبهشت ماه جاری ساعت 16:30 در سالن گلستان کانون پرورش فکری به روی صحنه خواهد رفت.

اجرای دوم نمایش یاد شده طبق برنامه، در ساعت 18:30 بروی صحنه خواهد رفت.



چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران 31 اردیبهشت در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.