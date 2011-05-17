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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

تغییر در ساعت اجرای آثار بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر دانشگاهی

ساعت اجرای نمایش‌های "حساب پرداخت نمی‌شه" به کارگردانی کلاره پامنت و "اکنون، ما، اینجا" به کارگردانی چنگ اویی پارک و جیمز ساترلند تغییر یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "حساب پرداخت نمی‌شه" به کارگردانی کلاره پامنت کار مشترک انگلیس و پاکستان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 28 و 29 اردیبهشت ماه جاری به صورت تک اجرا و ساعت 18:30 در سالن اصلی محراب به روی صحنه خواهد رفت.

همچنین اجرای نخست نمایش "اکنون، ما، اینجا" به کارگردانی چنگ اویی پارک و جیمز ساترلند کار مشترک ایران و کره نیز در روز جمعه مورخ 30 اردیبهشت ماه جاری ساعت 16:30 در سالن گلستان کانون پرورش فکری به روی صحنه خواهد رفت.
اجرای دوم نمایش یاد شده طبق برنامه، در ساعت 18:30 بروی صحنه خواهد رفت.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران 31 اردیبهشت در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.
کد مطلب 1314255

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