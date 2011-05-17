خانه وزنه برداری پاکدشت کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، عصر امروز قهرمان سابق وزنه برداری کشور که اکنون ریاست فدراسیون وزنه برداری را برعهده دارد، با حضور در پاکدشت کلنگ خانه وزنه برداری پاکدشت را برزمین زد.

این مراسم با حضور بشیری نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مقبلی فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان پاکدشت برگزار شد.

رئیس تربیت بدنی پاکدشت در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت اظهار داشت: علیرغم این که اعتبار چندانی برای احداث این پروژه در نظر گرفته نشده بود، اما با همکاری همه جانبه فدارسیون، هیئت وزنه برداری استان و تربیت بدنی و مسئولان شهرستان و با همت خیرین، مبلغ خوبی برای احداث خانه وزنه برداری پاکدشت جمع شد.

حمیدرضا رنجبر پازوکی افزود: پیش بینی می شود خانه وزنه برداری منطقه پاکدشت تا شهریورماه سال جاری تکمیل شده و به بهره برداری برسد.

وی اضافه کرد: شهرستان پاکدشت علاقه مندان بسیار خوبی در زمینه رشته ورزشی وزنه برداری دارد که تا پیش از این مجبور بودند به تهران مراجعه کنند و امید است با ساخت این مجموعه و تجهیز آن، شاهد ایجاد پایگاه وزنه برداری استان تهران در پاکدشت باشیم.

این مسئول گفت: از آنجا که تربیت بدنی پاکدشت به دنبال ایجاد خانه های تخصصی و ورزشی است، با تکمیل این مجموعه تعداد خانه های تخصصی ورزشی در منطقه به پنج مجموعه خواهد رسید.

نماینده مردم شهرستان پاکدشت نیز در این مراسم، بها دادن به ارزشهای اخلاقی و پهلوانی را باعث ماندگار شدن ورزشکاران در یاد مردم خواند.

فرهاد بشیری همچنین ورزش را راه دستیابی به عرصه های بین المللی خواند و برای به حرکت درآوردن رو به رشد ورزش به استفاده از نیروی بسیج و آموزش و پرورش تأکید کرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس باید از توان بخش خصوصی برای توسعه ورزش و فضاهای ورزشی استفاده کرد.

خانه وزنه برداری پاکدشت با اختصاص اعتبار از سوی برادران گودرزی تا شهریورماه سال جاری در دو طبقه ساخته خواهد شد.