مسیر ترانزیت مواد مخدر از قم به پایتخت تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی برزگر گنجی ظهر سه‌شنبه در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال 90 در گفتگو با خبرنگاران از تغییر مسیر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر از قم به سمت پایتخت و دیگر شهرها خبر داد و افزود: تا چندی قبل قاچاقچیان از قم به عنوان یک مسیر اصلی برای ترانزیت مواد مخدر استفاده می کردند که امسال این بحث کاهش یافته است.



وی با بیان این که ‌آمارهای مقایسه ای و گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی استان نیز این را نشان می دهد، تصریح کرد: در سال های 85 و 86 اوج فعالیت های باندهای قاچاق مواد مخدر در قم بود و کشفیات نیز در آن زمان بسیار افزایش یافته بود اما اخیرا با اقدامات صورت گرفته این کاهش اتفاق افتاده است.



گنجی به دلایل کاهش میزان ترانزیت مواد مخدر در قم اشاره کرد و گفت: مجازات های سنگین برای قاچاقچیان مواد مخدر، برخوردهای قضایی قاطع، صدور احکام اعدام برای قاچاقچیان و اعضایی که در مراحل تهیه و توزیع نقش دارند، افزایش و رشد اقدامات فنی،اطلاعاتی، نظارتی و ... از جمله دلایل این کاهش است.



باید هوشیار بود تا مسیر ترانزیت مواد مخدر دوباره به قم برنگردد



وی در ادامه با اشاره به تغییر مسیر ترانزیت مواد مخدر از قم اظهار داشت: هم اکنون ترانزیت مواد مخدر از جایی در کویر انجام می شود و این خیلی ارزش دارد که این مسیر دیگر در قم نیست و این خبر خوشحال کننده ای برای مردم و جوانان استان است اما باید هوشیار بود تا این روند حفظ شود و دوباره به قم برنگردد.



کاهش کشفیات مواد مخدر در قم در مقایسه با سال گذشته



دادستان عمومی و انقلاب قم در خصوص آمارهای مقایسه ای در مورد کاهش میزان کشفیات مواد مخدر در استان، بیان داشت: در دوره 40 روزه اول سال 89 میزان کشفیات تریاک در قم202کیلوگرم،حشیش یک کیلو و 600گرم،کراک 7کیلو و 500 گرم بوده که در مقایسه با 40 روزه اول سال 90 به کشف 67 کیلو گرم تریاک،183گرم حشیش،2 کیلو و 200گرم کراک کاهش پیدا کرده و میزان کشفیات شیشه و هروئین هم زیر یک گرم بوده است.