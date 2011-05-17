همایش سراسری هیئتهای رزمندگان اسلام در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سخنران دوم این همایش، باقری معاون شورای عالی امنیت ملی است.

600 نفر اعضای این هیئت از سراسر کشور طی سه روز در نشستی که در مجتمع فرهنگی آیه ها برگزار می شود، سند چشم انداز و اولویتهای کاری خود را تبیین می کنند.

بر پایه این خبر، تحلیل آخرین وضعیت سیاسی کشور، بیداری اسلامی در منطقه و ملاکهای انتخاب نمایندگان مجلس آینده از جمله محورهای این همایش است.

قرار است در این گردهمایی دکتر سنگری استاد دانشگاه تهران، دکتر نجابت، مسئول ستاد مرکزی هیئت رزمندگان، حسین صفار هرندی مشاور فرمانده کل سپاه نیز سخنرانی کنند.

هدف همایش بصیرت افزایی، استکبار ستیزی و تحقق فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی عنوان شده است.