معاون جدید فرهنگی، آموزشی تبلیغات خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمود مرویان حسینی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه معاون جدید فرهنگی، آموزشی و پژوهشی این اداره کل افزود: امیدواریم با طرحهایی که برای تعالی فرهنگ عمومی و بینش مذهبی جامعه تعریف می شود، بتوانیم در پیشبرد امور موفق شویم.

وی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری فرهنگی در جامعه اظهار امیدواری کرد که همه اهدافی که تبلیغات اسلامی با کار کارشناسی آنها را ترسیم کرده است، تحقق یابد.

در ادامه مهدی جودکی معاون جدید این اداره کل با ارائه تصویری از شرایط فرهنگی جامعه، اظهار داشت: فعالیتهای فرهنگی باید با توان و عزم جهادی پیگیری شود تا در برابر ترفندهای بین المللی، پاسخگوی نسل جوان باشد.

وی اقدام برای کاهش معضلات اجتماعی و فرهنگی را کاری گروهی دانست و بر لزوم همگامی همه نهادهای فرهنگی استان برای ارائه طرحهای اثرگذار تأکید کرد.

در پایان از تلاشهای حجت الاسلام اسدی معاون قبلی تقدیر شد.