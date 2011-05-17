نخستین فیلم آنجلینا جولی صاحب نام شد

به گزارش مهر ازرویترز این فیلم که به موضوع جنگ داخلی بوسنی می پردازد تا کنون نامی نداشت اما در نهایت نام " در سرزمین خون و عسل" نام گرفت.



قرار است این فیلم روز 23 دسامبر ( دوم دی ماه) در آمریکا اکران شود.به این ترتیب " در سرزمین خون و عسل" می تواند در رقابت های اسکار سال آینده شرکت کند.



جولی در این باره گفت : فیلم روایتی از جنگ داخلی بوسنی را ارائه می کند اما داستانی جهانی دارد.می خواستم با ساخت این فیلم بگویم چگونه روابط و اخلاق انسانی در مجاورت جنگ عمیقا تحت تاثیر های منفی قرار می گیرد.



جولی سال گذشته و پیش از آغاز فیلمبرداری گفت فیلم بدون عنوانش داستان عشق میان یک مرد صرب و یک زن بوسنیایی را در طلیعه اغاز جنگ داخلی یوگسلاوی سابق را روایت می کند.



فیلمبرداری اغلب صحنه های فیلم " در سرزمین خون و عسل" در حومه بوداپست مجارستان انجام شده است.