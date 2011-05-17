نخستین فیلم آنجلینا جولی صاحب نام شد

به گزارش مهر ازرویترز این فیلم که به موضوع جنگ داخلی بوسنی می پردازد تا کنون نامی نداشت اما در نهایت نام " در سرزمین خون و عسل" نام گرفت.
قرار است این فیلم روز 23 دسامبر ( دوم دی ماه) در آمریکا اکران شود.به این ترتیب " در سرزمین خون و عسل" می تواند در رقابت های اسکار سال آینده شرکت کند.
جولی در این باره گفت : فیلم روایتی از جنگ داخلی بوسنی را ارائه می کند اما داستانی جهانی دارد.می خواستم با ساخت این فیلم بگویم چگونه روابط و اخلاق انسانی در مجاورت جنگ عمیقا تحت تاثیر های منفی قرار می گیرد.
جولی سال گذشته و پیش از آغاز فیلمبرداری گفت فیلم بدون عنوانش داستان عشق میان یک مرد صرب و یک زن بوسنیایی را در طلیعه اغاز جنگ داخلی یوگسلاوی سابق را روایت می کند.
فیلمبرداری اغلب صحنه های فیلم " در سرزمین خون و عسل" در حومه بوداپست مجارستان انجام شده است.
نخستین تجربه کارگردانی آنجلینا جولی بازیگر آمریکایی هم صاحب نام شدو هم تاریخ نمایشش مشخص شد.
به گزارش مهر ازرویترز این فیلم که به موضوع جنگ داخلی بوسنی می پردازد تا کنون نامی نداشت اما در نهایت نام " در سرزمین خون و عسل" نام گرفت.
نظر شما