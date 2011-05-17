صبای قم لایق موفقیت در لیگ برتر امید کشور است

هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازیکنان ما در طول چهار بازی مرحله نهایی این مسابقات نشان دادند که توان و انگیزه بسیار زیادی دارند تا صبای قم را در مسابقات این فصل لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور به موفقیت برسانند.



وی با اشاره به آخرین بازی امیدهای صبای قم در مقابل تیم فوتبال امید فولاد یزد، بیان داشت: در این مسابقه تیم حریف کاملا متحول شده نسبت به دو بازی قبل خود برابر تیم فوتبال امید صبای قم بازی کرد و به نظرم نام صبا برای آنها انگیزه زیادی ایجاد کرده بود.



تلاش فولاد یزد برای کسب امتیاز از صبای قم



سرپرست تیم‌های پایه باشگاه‌ صبای قم ادامه داد: در این مسابقه همچون بازی قبل با تیم ملی و حفاری نماینده اهواز، فرصت‌های بسیار زیادی داشتیم تا به پیروزی پرگل دست یافته و با سه امتیاز میدان را ترک کنیم اما حریف تمام تلاش خود را به کار گرفته بود تا در این مسابقه از ما امتیاز بگیرد.



وی با بیان اینکه اشتباه مدافع ما در به ثمر رسیدن گل تساوی تیم امید فولاد یزد در لحظات پایانی این مسابقات، تصریح کرد: برگزاری چهار مسابقه فشرده و سنگین در چهار روز متوالی کار آسانی نیست اما بازیکنان ما بدون وقفه و استراحت لازم در این چهار بازی برابر حریفان با تمام توان و انگیزه زیاد به میدان رفتند و خوشبختانه توانستیم جواز صعود به لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور را کسب کنیم.



صبا و ماشین سازی صعود کردند



گائینی خاطرنشان کرد: صبای قم با کسب هشت امتیاز حاصل از دو پیروزی برابر تیم‌های قدرتمند پیام مخابرات فارس و ملی و حفاری ایران و دو تساوی مقابل تیم‌های ماشین سازی تبریز و فولاد یزد، قهرمانی خود را در حالی قطعی کرد که این مهم سبب صعود مقتدرانه تیم به لیگ برتر امید کشور شد، ضمن اینکه ماشین سازی به عنوان تیم دوم صعود کرد.



وی یاد آور شد: با توجه به اینکه چهار بازی تیم فوتبال صبای قم در این مرحله به صورت متوالی برگزار شد، در روز دوم استراحت به ما رسید اما دیدارهای روز پایانی در شرایطی بسیار حساس و نزدیک برگزار شد تا چهره دو تیم صعود کننده به لیگ برتر مشخص شود.



سرپرست تیم‌های پایه باشگاه‌ صبای قم افزود: صبای قم در حالی در مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور صدرنشین شد و ماشین سازی تبریز تیم دوم شد که این دو تیم با کسب این عناوین راهی رقابت های لیگ برتر فوتبال امید کشور شدند.



وی تاکید کرد: این روزها تیم‌های پایه باشگاه صبای قم بازی‌های بسیار حساس و مهمی پیش رو دارند، زیرا بعد از پایان مسابقات لیگ نوجوانان و مرحله نهایی لیگ دسته اول امیدها، مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور از به زودی آغاز می‌شود.

