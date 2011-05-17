به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، صدیف بدری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مسکن استان اظهار داشت: اکثر این واحدها هم اکنون آماده شده و در جشن آزادسازی خرمشهر به صاحبان خود تحویل داده خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به انعقاد قرارداد مسکن مهر برای احداث 26 هزار واحد در سطح استان افزود: این واحدها در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و به افراد واجد الشرایط واگذار می شود.

به گفته مدیر کل مسکن و شهرسازی استان این واحدهادر قالب مسکن 99 ساله و خود مالکین بوده که پس از تکمیل واحدها با اولویت های تعیین شده واگذار خواهد شد.

لزوم اعمال نظارت دقیق بر ساخت و سازهای مسکن مهر

در این جلسه، استاندار اردبیل نیز با اشاره به اطلاع رسانی شفاف در زمینه واگذاری مسکن مهر به متقاضیان افزود: سازمان مسکن و شهرسازی و اداره کل تعاون استان با تعامل و همکاری بر نحوه ساخت و ساز مسکن مهر نظارت دقیق را اعمال و قیمت تمام شده مسکن را برای متقاضیان اعلام کنند.

سید حسین صابری با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت نوع ساخت و ساز و مصالح به کار رفته در مسکن مهر خاطر نشان کرد: مهندسین ناظر و عوامل فنی ساختمان نیز باید در پیشرفت پروژه نقش پر رنگ تری ایفا نمایند.

وی همچنین از مسئولین خواست تا اتمام و تکمیل صد در صد پروژه های در دست احداث از شروع و کلنگ زنی جدید پروژه ها خود داری کنند.

استاندار اردبیل بر مشارکت، همیاری و همدلی مردم و مسوولین در تحقق مسکن مهر در استان تأکید کرد و یادآور شد: تمام دستگاه های ذیربط باید با بررسی کلیه مصوبات سال گذشته، درخصوص تأمین خدمات زیر بنایی و تخصیص یارانه های مربوط به آماده سازی تلاش داشته باشند.