دروغ بودن کشف گور دسته جمعی در درعا / هشدار اسد به قانون شکنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، یک منبع در وزارت کشور سوریه بیان کرد: برخی شبکه های تلویزیونی و رسانه ها در راستای ایجاد فتنه و افترا علیه سوریه حرکت می کنند آنها امنیت و ثبات کشور را نشانه گرفته اند.

منبع مذکور تصریح کرد: اخبار مربوط به پیدا شدن گور دسته جمعی در شهر درعا که این شبکه ها به نقل از شاهدان عینی نقل کرده اند صحت ندارد.

این منبع افزود: مردم نسبت به این توطئه ها بیدار هستند. هدف این شبکه ها با توجه به بازگشت آرامش به شهر درعا غرض ورزانه است.

خبردیگر از سوریه اینکه هئیتی از اهالی استان درعا با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه دیدار کردند که در آن اوضاع درعا و شرایط کنونی آن بررسی شد.

"عبدالحمید طه" یکی از اعضای هئیت مذکور گفت : انجام اصلاحاتی که بشار اسد قول آن را داده بود یکی از محورهای گفتگو بود و رئیس جمهوری تاکید کرد که احدی نمی تواند قانون شکنی کند و هر فرد قانون شکن مجازات می شود.

عضو هئیت مذکور افزود: هئیت اهالی درعا از بشار اسد خواستند که نیروهای ارتش به تعقیب گروههای مسلح ادامه دهند تا درعا به وضع سابق آن برگردد.

"عبدالله الکفری" یکی دیگر از اعضای هئیت درعا نیز گفت : "بشار اسد" اعلام کرد که برخی رسانه ها و طرفهای مغرض از وقایع اخیر سوریه بهره برداری سوء کرده اند.اعضای هئیت درعا همه خواسته های خود را خیلی صریح مطرح کردند و رئیس جمهوری هم با سعه صدر از دیدگاههای آنها استقبال کرد.