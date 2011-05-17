توزین الکتریک بازی دوم را از پتروشیمی برد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز سه شنبه دیدار دوم تیمهای پتروشیمی و توزین الکتریک در مرحله ردهبندی این رقابتها در سالن شهرک بعثت بندرامام برگزار شد که طی آن شاگردان "جوروویچ" با نتیجه 83 بر 81 میزبان خود پتروشیمی را با شکست مواجه کردند.
توزین الکتریک در دیدار نخست این مرحله که روز دوشنبه در بندرامام برگزار شد مغلوب پتروشیمی شده بود. این تیم روز جمعه میزبان ماهشهریها خواهد. دیدارهای سوم و چهارم این دو تیم جمعه و شنبه 30 و 31 اردیبهشتماه برگزار می شود.
مرحله ردهبندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت 3 از 5 برگزار میشود. پتروشیمی سال گذشته نیز در رده سوم رقابتهای لیگ برتر قرار گرفت در حالیکه کاشانیها ششم شده بودند.
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