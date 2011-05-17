مسئولان روابط عمومی برخی ادارات همدان چندشغله هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسلم مخفی ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران روابط عمومی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان همدان گفت: نگاه سنتی به روابط عمومی‌ها با توجه به پیشرفت فناوری و مرتبط نبودن تحصیلات بیش از 90 درصد مسؤولان روابط عمومی‌ها با مسؤولیت پذیرفته شده از سوی آنان نیز از دیگر مشکلات است.

وی با بیان اینکه ایجاد ارتباط دوسویه بین مردم و مدیران از وظایف مسئولان روابط عمومی است، اظهار داشت: در حال حاضر در 130 دستگاه اجرایی استان همدان مسئولان روابط عمومی فعال هستند.

مسلم مخفی از اجرای طرح ارزیابی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته خبر داد و گفت: در این طرح افرادی معتمد در 70 واحد روابط عمومی از دستگاه‌های اجرایی استان همدان حاضر شدند و وضعیت روابط عمومی‌ها سنجیده شد.

کمبود منابع باعث کندی کار در حوزه روابط عمومی است

مخفی به بیان مشکلات حوزه روابط عمومی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: کمبود امکانات و منابع باعث کندی انجام کار در این حوزه است.

وی گفت: در راستای افزایش دانش با همکاری اداره آموزش و پژوهش یک دوره آموزشی برای مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در حال اجراست.

وی گفت: در این دوره هر 15 روز یکبار مسئولان روابط عمومی دوره‌ای شش ساعته را سپری می‌کنند و با نحوه خبرنویسی، مدیریت سایت و برگزاری نشست خبری آشنا می‌شوند.

وی تأکید کرد: حمایت مدیران از مسئولان روابط عمومی‌ها باعث ارتقا جایگاه آنان خواهد شد و روابط عمومی‌های فعال‌تری در استان خواهیم داشت.

مدیر روابط عمومی فرمانداری همدان نیز در این گردهمایی با بیان اینکه باید طیف گسترده‌ای از مأموریت‌ها در روابط عمومی فرمانداری مدنظر باشد، گفت: فرمانداری‌ها در خط مقدم اجرای برنامه‌ها در شهرستان‌ها هستند و گستره کاری آنها زیاد است.

واحد روابط عمومی فرمانداری در چارت سازمانی وجود ندارد

علی بابایی با بیان اینکه مخاطبان خاص نیازمند اطلاعاتی خاص هستند، گفت: یک فرماندار همیشه در معرض پاسخگویی است و باید اطلاعات به روز در اختیارش قرار گیرد.

وی گفت: متأسفانه با توجه به حجم مأموریت‌های محوله به واحد روابط عمومی فرمانداری، این واحد در چارت سازمانی فرمانداری‌ها وجود ندارد و یک کاردان یا کارشناس روابط عمومی در این بخش دیده شده است.

متأسفانه روابط عمومی‌ها دچار آفت روزمرگی شده‌اند

وی با بیان اینکه مشکلات ساختاری توسط کارکنان قابل حل نیست و مدیران باید در صدد رفع آن باشند، گفت: متأسفانه روابط عمومی‌ها دچار آفت روزمرگی شده‌اند.

وی نبود نیروی متخصص در حوزه روابط عمومی را از مشکلات اصلی برشمرد و گفت: فعالیت در حوزه روابط عمومی شبانه روزی است.

مدیر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی استان همدان نیز با تأکید بر بهره‌مندی از علوم و فنون روز و اینترنت، اظهار داشت: باید زیرساخت‌های این بخش برای روابط عمومی‌ها مهیا شود.

کاربرد خردمندانه رسانه‌ها باید مدنظر قرار گیرد

مجید مجیدی افزود: کاربرد خردمندانه رسانه‌ها باید مدنظر قرار گیرد و فرهنگ‌سازی در این زمینه صورت گیرد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه همدان نیز گفت: باید رسانه‌ها را بدرستی شناخت و ارتباط مناسبی با آنها ایجاد کرد.

صابر قویمی با تاکید بر تربیت خبرنگاران تخصصی در هر حوزه، گفت: با تربیت خبرنگاران تخصصی اشراف خبرنگاران به فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی تحت پوشش وی بیشتر می شود.

رسانه ها انتظار و توقع مردم را بالا می برند

قویمی با تاکید بر تقویت روابط بین رسانه ها و مسئولان روابط عمومی دستگا های اجرایی گفت: متاسفانه در برخی مواقع رسانه ها با انتشار مطالبی خاص، انتظار و توقع مردم را بالا می برند.

شایان ذکر است: در پایان این مراسم از شش مدیر روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی به نمایندگی سایر دستگاه‌های اجرایی استان همدان تجلیل شد.