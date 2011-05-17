نظرات امام(ره) و مراجع در مورد بانکداری اسلامی مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، آیت الله محمودی عصر امروز در دیدار مدیرکل بانک ملی جنوب شرق استان تهران و دیگر مسئولان این بانک افزود: باید نظرات امام(ره) و مراجع عظام تقلید در مورد بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گیرد تا مبادا راه اشتباه طی شود.

وی حل مشکلات مردم را مؤثرترین راه کسب رضایت پروردگار دانسته و تأکید کرد: باید سود دریافتی از مردم در ازای پرداخت وام شرعی و بر اساس موازین دینی باشد.

امام جمعه ورامین مسئله ربا را از گناهان کبیره معرفی نمود و ادامه داد: ضوابط شرعی در مساله بانکداری بسیار ظریف و حائز اهمیت است،در قرآن ربا در حد جنگ با خدا مطرح شده است،این مساله اهمیت فراوانی دارد باید آگاه بود و دقت نمود.

وی ضمن تقدیر از نصب و پشتیبانی دستگاههای خود پرداز، خواستار ارتقای سطح کیفی آنان به خصوص در مواقع ازدحام مردم برای دریافت پول شد.

بانک ملی متولی خدمت رسانی فعال در جامعه است

مدیرکل بانک ملی جنوب شرق استان تهران در این دیدار اظهار داشت: بانک ملی متولی خدمت رسانی فعال در جامعه است.

سید یحیی حسینی فر افزود: بانک ملی در شهرهای ورامین، پیشوا و قرچک دارای ۱۵شعبه، ۷باجه و گیشه و ۳۷دستگاه خود پرداز برای رفاه حال مردم است.

بیشترین آمار پرداخت وام کشور مربوط به جنوب شرق استان تهران است

وی بیان کرد: جنوب استان تهران بیشترین آمار پرداخت وام در سراسر کشور را دارد و بیش از یک هزار و 100 میلیارد ریال وام در این حوزه پرداخت شده است.

این مسئول سپس از راه اندازی دستگاههای پست پرینتر خبر داد و افزود: بانک ملی حاضر است این دستگاهها را بدون محدودیت در تمام استان تهران راه اندازی کند تا مردم آسوده باشند، چراکه مجموعه بانک ملی به دنبال رفاه حال مردم است.