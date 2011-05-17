به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قاسم صیادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر در 111 کارگاه مراکز ثابت و 50 کارگاه به‌صورت سیار برای پوشش مناطق روستایی با جمعیت بالای 200 خانوار در سطح استان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود. صیادی با تأکید بر اینکه مهارت‌ آموزی صرفا مخصوص افراد بیکار و جویای کار نیست، افزود: شاغلان نیز می‌توانند با آموزش‌های مختلف، دانسته‌ها و مهارتهای خود را با دانش روز تطبیق دهند که این امر می‌تواند نقش قابل‌توجهی در پیشرفت، تکنولوژی و گسترش تولید در جامعه داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه تیمهای سیار متعددی نیز جهت پوشش نیازهای مهارت‌آموزی مراکزی نظیر زندان‌ها، پادگان‌ها و صنایع در نظر گرفته شده است، ادامه داد: امیدواریم با بهره‌گیری ازهمه ظرفیتها و پتانسیلهای موجود، نهضت مهارت‌آموزی در استان نیز هم‌زمان با نهضت اشتغال کشور صورت گیرد.

صیادی با بیان اینکه اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در حال حاضر از مجهزترین کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف بهره‌مند است، گفت: در سال‌جاری دو مرکز علمی ـ کاربردی با شش رشته آموزشی مختلف و منطبق با نیازهای استان در شهرستان‌های زنجان و خدابنده راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان با اشاره به ارائه مشاوره قبل از آموزش به چهار هزار و 200 نفر طی نیمه اول سال گذشته جهت ارزیابی استعدادها و هدایت آموزشی، افزود: دو هزار و 400 نفر از این افراد نیز پس از اتمام دوره‌های آموزشی، مورد رهگیری قرار گرفته‌اند که بر اساس ارزیابی‌ها و پیگیری‌های به‌عمل آمده، 24 درصد از آموزش‌ها منجر به ایجاد اشتغال و ورود به بازار کار شده است.

صیادی با بیان اینکه در صدد احیاء نظام استاد ـ شاگردی به شکل نوین هستیم، افزود: احیاء نظام استاد ـ شاگردی، از جمله روش‌های مورد توجه در ارائه آموزش‌های مهارتی به کارجویان است.