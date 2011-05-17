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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۳۰

طی سالجاری/

فنی و حرفه‌ای استان زنجان متعهد به برگزاری 1100 دوره آموزشی است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در سال‌جاری متعهد به برگزاری ‌هزار و 177 دوره آموزشی و تحقق 20 هزار نفر دوره آموزشی در بخش دولتی است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قاسم صیادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر در 111 کارگاه مراکز ثابت و 50 کارگاه به‌صورت سیار برای پوشش مناطق روستایی با جمعیت بالای 200 خانوار در سطح استان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود.
 
صیادی  با تأکید بر اینکه مهارت‌ آموزی صرفا مخصوص افراد بیکار و جویای کار نیست، افزود: شاغلان نیز می‌توانند با آموزش‌های مختلف، دانسته‌ها و مهارتهای خود را با دانش روز تطبیق دهند که این امر می‌تواند نقش قابل‌توجهی در پیشرفت، تکنولوژی و گسترش تولید در جامعه داشته باشد.
 
وی با یادآوری اینکه تیمهای سیار متعددی نیز جهت پوشش نیازهای مهارت‌آموزی مراکزی نظیر زندان‌ها، پادگان‌ها و صنایع در نظر گرفته شده است، ادامه داد: امیدواریم با بهره‌گیری ازهمه ظرفیتها و پتانسیلهای موجود، نهضت مهارت‌آموزی در استان نیز هم‌زمان با نهضت اشتغال کشور صورت گیرد.
 
صیادی با بیان اینکه اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در حال حاضر از مجهزترین کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف بهره‌مند است، گفت: در سال‌جاری دو مرکز علمی ـ کاربردی با شش رشته آموزشی مختلف و منطبق با نیازهای استان در شهرستان‌های زنجان و خدابنده راه‌اندازی خواهد شد.
 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان با اشاره به ارائه مشاوره قبل از آموزش به چهار هزار و 200 نفر طی نیمه اول سال گذشته جهت ارزیابی استعدادها و هدایت آموزشی، افزود: دو هزار و 400 نفر از این افراد نیز پس از اتمام دوره‌های آموزشی، مورد رهگیری قرار گرفته‌اند که بر اساس ارزیابی‌ها و پیگیری‌های به‌عمل آمده، 24 درصد از آموزش‌ها منجر به ایجاد اشتغال و ورود به بازار کار شده است. 
 
صیادی با بیان اینکه در صدد احیاء نظام استاد ـ شاگردی به شکل نوین هستیم، افزود: احیاء نظام استاد ـ شاگردی، از جمله روش‌های مورد توجه در ارائه آموزش‌های مهارتی به کارجویان است.
 
وی با بیان اینکه مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است، ادامه داد: برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از این سرمایه ارزشمند در راستای توسعه و تعالی یک کشور، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که بر این اساس، رفع معضل اشتغال طی دو سال، در اولویتهای برنامه‌های دولت قرار دارد.
 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان با اشاره به اینکه امروز جوانان جویای کار زیادی با تحصیلات عالی و دانشگاهی در کشور وجود دارند، گفت: مهارت‌آموزی می‌تواند کلید کارآموزی و اشتغال‌زایی برای این قشر شود و به‌طور مستقیم در افزایش تولید و بهره‌وری کشور نیز تأثیر بگذارد.
 
صیادی با یادآوری اینکه نظام ملی مهارت به‌طور رسمی از اواخر سال گذشته کار خود را آغاز کرد، افزود: با تشکیل چنین سازمانی شعارهای “هر ایرانی، یک مهارت“ و“هر خانه، یک کارخانه" تحقق خواهد یافت و به‌طور کلی هر کارخانه و کارگاه نیز می‌تواند به‌عنوان یک مرکز آموزشی تلقی شود و به آموزش مهارتهای مختلف بپردازد.
 
وی با بیان اینکه بیش از 150 کشور در سطح دنیا تجارب موفقی در زمینه مشاغل خانگی دارند، ادامه داد: هم‌اکنون 80 درصد مشاغل در کشور تایوان و 70 درصد در هندوستان به مشاغل خانگی اختصاص دارد.
کد مطلب 1314274

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