ابوالقاسم اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه با کارهای خوبی که در راستای رشد و توسعه دو و میدانی قم در هر دو بخش همگانی و قهرمانی صورت گرفته است، اکنون نتیجه آن را می بینیم و دو و میدانی کاران استان به تیم ملی دعوت می شوند.



وی با اشاره به اینکه دوومیدانی کاران دعوت شده به مسابقات انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن معرفی شدند، افزود: بر این اساس فدراسیون دوومیدانی اسامی دوومیدانی کاران دعوت شده به رقابت‌های انتخابی تیم ملی در 12 ماده را اعلام کرده است که در بین آنها نام محمدمحسن ربانی و میثم صادق پور دو و میدانی کاران شایسته قمی نیز به چشم می خورد.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم افزود: دو و میدانی کاران دعوت شده به اردوی تیم ملی دو و میدانی کشورمان از امروز در جریان رقابت های انتخابی تیم ملی با رقبای خود در مواد مختلف به رقابت می پردازند تا برترین های آنها جواز حضور در تیم ملی را به دست بیاورند.



وی عنوان داشت: رقابت ملی پوشان دو و میدانی کار در مواد 100، 200 ، 400، 1500، 3000 و 10000 متر، پرش طول، سه گام، پرتاب نیزه، پرش ارتفاع و دوهای 110 و 400 متر مانع در پیست دو‌ومیدانی ورزشگاه شهید شیرودی تهران به انجام خواهد رسید.



رقابت دو و میدانی کاران قمی در رشته پرش با نیزه



اکرمی اضافه کرد: محمدمحسن ربانی و میثم صادق پور هر دو دو و میدانی کار قمی در رشته پرش با نیزه به تیم ملی دو و میدانی کشورمان دعوت شده اند و در کنار رقبایی همچون اسحاق غفاری، امیر محمد صلح میرزائی و پندار شوقیان برای کسب جواز اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا تلاش خواهند کرد.



وی با بیان اینکه اسامی دعوت شدگان به مسابقات انتخابی تیم ملی برای حضور بهترین نفرات دو و میدانی کار کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شده است، خاطرنشان کرد: تیم ملی دو و میدانی کشورمان تیر ماه سال جاری راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن خواهد شد.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تاکید کرد: هر دو نماینده قمی حاضر در تیم ملی دو و میدانی کشورمان از جمله امیدهای حضور در مسابقات قهرمانی دو و میدانی مردان آسیا به شمار می روند که امیدواریم در جریان رقابت های انتخابی نتایج خوبی کسب کنند.

