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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

جشن دانش آموختگی در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود

جشن دانش آموختگی در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود

مراسم جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان ورودی سالهای 83 و 84 دانشگاه مذاهب اسلامی عصر فردا چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان دانشگاه مذاهب اسلامی که فردا چهارشنبه در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود، آیت الله تسخیری - دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و خواجه سروی - معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز حضور دارند.

همچنین اهدای جوایز به دانش آموختگان برتر و سخنرانی حجت الاسلام دکتری بی آزار شیرازی (رئیس دانشگاه) از دیگر برنامه های این جشن است.

بیش از 60 درصد دانش آموختگان حاضر در این جشن در دوره تحصیلات تکمیلی پذیرش شده و مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 1314280

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