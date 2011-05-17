نگاه من به هیچ دولتی سیاه و سفید نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محسن رضایی ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه مفید قم، پس از سخنرانی و تبیین شعار جهاد اقتصادی به پرسش‌های دانشجویان در زمینه‌های مختلف پاسخ گفت.



در ابتدای جلسه سئوال یکی از دانشجویان درباره سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح شد که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر در این باره را به پایان کار دولت موکول کرد و گفت: نگاه من به هیچ دولتی سیاه و سفید نبوده است و من همیشه نقد منصفانه‌ای را نسبت به اقدامات دولت‌ها داشته ام.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هریک از دولتهایی که فعالیت داشته‌اند زحمات و اقدامات خوبی را ارائه داده‌اند و درعین حال ضعف‌هایی را نیز داشته‌اند.



رضایی تأکید کرد: اعلام نظر درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نیز باید بعد از پایان کار دولت که تنها دو سال دیگر است موکول شود.



وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان درباره طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر هزینه کردن یارانه در بخش اشتغال و تولید تاکید کرد و ابراز داشت: باید برای بالابردن سرانه درآمد مردم تلاش کرد زیرا با این اقدام مردم دیگر نیازمند یارانه نخواهند بود.



تابع قانون هستم



وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر درباره پس گرفتن شکایت از شورای نگهبان در دوران انتخابات بیان داشت: من تابع قانون و آدم عاقلی هستم که در فرصت قانونی اعتراض خود را اعلام و پس از اعلام نظر شورای نگهبان شکایت خود را پس گرفتم و به دیگران نیز توصیه کردم چنین کاری را انجام دهند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به تشریح همراهی اقتصاد و سیاست با یکدیگر پرداخت و گفت: جامعه ما نیازمند هر دو شاخص است و معتقدم این دو باید همراهی یکدیگر پیش بروند.



دریای خزر نماد هویت ایران است



وی همچنین درباره سهم ایران از دریای خزر نیز گفت: دریای خزر و خلیج فارس علاوه بر منافع اقتصادی نماد هویتی کشور ما است و ما در این دو مکان حضور جدی خواهیم داشت.



رضایی در ادامه در پاسخ به سوالی در باره اسلامی کردن اقتصاد اظهار کرد: همانگونه که اسلامی کردن سیاست و دفاع موجبات موفقیت کشور را فراهم کرد اسلامی کردن اقتصاد نیز قطعا موفقیت ما را در این بعد دوچندان خواهد کرد.



وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره چگونگی ایجاد ۲ و نیم میلیون شغل توسط دولت گفت: این طرح از سوی دولت بوده و باید نحوه ایجاد اشتغال نیز از خود آن‌ها سوال شود تا راهکارهای خود را در این زمنیه بیان کنند.



در این هنگام مجری برنامه از دانشجویان درخواست کرد که سوالهای خود را پیرامون مبحث مطرح شده که‌‌ همان جهاد اقتصادی است ارائه دهند که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد آمادگی پاسخگویی به هر سوالی را دارد که این مطلب مورد تشویق دانشجویان قرار گرفت.



تکرار شعار‌ها بدون ارائه عملکرد و راهکار



سوال یکی دیگر از دانشجویان درباره طرح‌ها و شعار‌های آرمانی در اقتصاد و به دور بودن آن‌ها از واقعیت بود که دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام ابراز داشت: این به یک بیماری تبدیل شده است که وقتی شعاری از سوی مقام بالای کشور مطرح می‌شود بقیه نیز این شعار را بدون عملی همچنان تکرار می‌کنند.



وی ادامه داد: این درحالی است که باید یک سطح بندی در این زمینه صورت گیرد که از سطحی به بعد به جای تکرار شعار به دنبال راهکار و اقدامات عملی بود.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری درباره علت فراوانی کالاهای چینی در بازار ایران گفت: برای جلوگیری از ورود این کالا‌ها باید رقابت پذیری کالا‌ها و خدمات ایرانی را افزایش داد.



وی با تاکید براینکه هنگامی که جنس چینی با نصف قیمت فروخته می‌شود نمی‌توان آن را از بازار جمع کرد گفت: باید با فضیلت ایران و ایرانی کالاهای خارج را از بازار بیرون کنیم.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به سوالی درباره رابطه با آمریکا به تبیین استراتژی برخورد با آمریکا پرداخت و گفت: من معتقدم باید از دیوار آمریکا پرید زیرا برخورد با این دیوار منطقی نیست و تسلیم شدن در برابر آن نیز بردگی مدرن را به ارمغان می‌آورد.



وی در ادامه درباره اتفاقات چند هفته اخیر گفت: من معتقدم اقدام انجام شده اشتباهی بزرگ بود.



رهبری با هیچکس شوخی ندارد



رضایی ادامه داد: رهبری با هیچکس شوخی ندارد و در مقابل هر نوع انحرافی چه سبز و یا قرمز ایستادگی می‌کنند و ما دیدیم که ایشان فرمودند من تا جان در بدن دارم نمی‌گذارم انقلاب از مسیر خود منحرف شود.



وی با تاکید بر اینکه جایگاه رهبری حراست از منافع ملی و انقلاب است اظهار کرد: دوستان رئیس جمهور نباید چنین اشتباهی را می‌کردند و نباید این مسیر را به وی نشان می‌دادند و ادامه این مسیر قطعا به نفع ایشان و دوستانشان نخواهد بود.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: البته رئیس جمهور این روز‌ها صحبت‌هایی داشته‌اند که امیدواریم که ادامه پیدا کند و جنبه عملی داشته باشد.



وی تاکید کرد: مسائل حاشیه‌ای و تنش زا ما را از مسیر جهاد اقتصادی و دستیابی به اهداف مورد نظر باز می‌دارد.



رهبری به دنبال منافع شخصی نیست



رضایی در ادامه با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هرگز به دنبال منافع شخصی نیست بیان کرد: دلسوزی مقام معظم رهبری برای مردم و انقلاب برهمگان روشن است.



وی با اشاره به جمله آیت الله مدرس مبنی بر اینکه سیاست ما عین دیانت ما است گفت: ولایت عین مردمیت است و این دو یکی هستند.

