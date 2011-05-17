تصمیمی برای تمدید قرارداد شمس نداریم/ به دنبال یک مربی خارجی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان ضمن بیان این مطلب افزود: حسین شمس قراردادی با فدراسیون نداشته و هنوز از کمیته فوتسال مبنی بر استفاده ایشان از درخواستی به ما داده نشده است.

وی با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، در ادامه افزود: با توجه به پتانسیل بالا و نیازهای تیم ملی فوتسال احتمالا از مربی خارجی برای این تیم استفاده کنیم. همه چیز بستگی به نیازهای تیم ملی فوتسال دارد که از طریق کمیته فوتسال باید اعلام شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری همایش مدیریت و برنامه ریزی فوتبال پایه گفت: با برگزاری همایش‌های مختلف قصد داریم تا شرایط ویژه‌ای را برای فوتبال پایه کشور فراهم کنیم. با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال اهمیت بسیار بالایی برای ورزش پایه قائل است قصد داریم تا با فراهم کردن بستری مناسب، برگزاری همایش‌ها و دوره‌های مختلف آموزشی زمینه موفقیت ورزش‌های پایه را فراهم آوریم.

وی در ادامه افزود: در آینده فدراسیون در جهت اهداف فیفا و AFC در سطوح مدارس پایه و باشگاه‌ها فعالیت خواهد کرد، چرا که در سال 2012 و 2013 شعار فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فوتبال پایه خواهد بود. برهمین اساس یافته‌های جدید را در اختیار مدارس فوتبال و باشگاه‌ها قرار می دهیم و با مدیریت منظم سعی بر ایجاد بستر رشد و گسترش خواهیم داشت.

کفاشیان در ادامه در خصوص بازدید‌های استانی خود گفت: برنامه جدی دارم تا با توجه به اساسنامه فدراسیون فوتبال که تصویب نیز شده به استان‌ها سفر کرده و مشکلات آنها را رفع کنیم. برخی از هیئت‌ها رئیس ندارند و در اولین گام مجامع هیئت‌های استان‌ها را برگزار کرده و در گام بعدی ترکیب جدیدی برای مجمع آنها مشخص می کنیم همانطور که در اهواز انتخابات رئیس هیئت فوتبال با حضور 44 عضو مجمع برگزار شد.

وی ادامه داد: با تعیین خط مشی هیئت‌ها و استانداردسازی در استان‌ها، اجرای ویژن، اجرای دوره‌های آموزشی داوری و مربیگری و ساماندهی مشکلات باشگاه‌ها سعی بر فراهم کردن بستر رشد و گسترش برای فوتبال استان و در نهایت فوتبال ایران داریم.

کفاشیان در پایان تصریح کرد: برای برگزاری مجمع هیئت فوتبال استان کرمان ، صبح فردا چهارشنبه عازم این استان می شوم و پس از برگزاری مجمع و نشست با استاندار کرمان به یزد خواهم رفت تا از نزدیک شاهد برگزاری فستیوال زیر 13 سال AFC باشم و سپس به هرمزگان سفری دارم تا در این سفر مجمع انتخاباتی ریاست هیئت فوتبال استان را برگزار کنیم.