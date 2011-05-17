دلایل پذیرش مسئولیت سرپرستی وزارت نفت توسط احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه شورای معاونان وزارت نفت که دوشبه شب با حضور رئیسجمهور برگزار شد، دکتر محمود احمدی نژاد به تبیین دلایل پذیرش مسئولیت سرپرستی وزارت نفت پرداخت.
وی با اشاره به به حجم عظیم فعالیت در صنعت نفت تاکید کرد: جایگاه و اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ملی آنقدر مهم است که تصمیم گرفتم سرپرستی وزارت نفت را خود بر عهده داشته باشم.
دکتر احمدی نژاد در این جلسه برضرورت تقویت سرمایهگذاری و جذب منابع مالی داخلی و خارجی برای توسعه برنامههای زیربنایی صنعت نفت تاکید کرد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از خدمات سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت، به تشریح نقش اساسی صنعت نفت و جایگاه آن در اقتصاد ملی کشور پرداخت و خاطرنشان شد: بهمنظور تحقق اهداف صنعت نفت، باید تمام برنامههای توسعهای دکتر میرکاظمی با شدت و سرعت بیش از گذشته پیگیری شوند.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت ادغام وزارت نفت و نیرو با هدف کوچکسازی و چابکسازی دو وزاتخانه، تصریح کرد: به این ترتیب این دو وزارتخانه به سمت ادغام پیش خواهند رفت.
جلسه شورای معاونین وزارت نفت به صورت منظم و هفتگی بهمنظور پیشبرد برنامهریزیهای صورتگرفته در صنعت نفت برگزار میشود که با توجه به پذیرش مسئولیت سرپرستی وزارت نفت توسط دکتر احمدینژاد، قرار است این جلسات در دفتر رئیس جمهور برگزار شود.
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