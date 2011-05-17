به گزارش خبرنگار مهر، معاون ارتباطات و بین الملل جامعه المصطفی العالمیه در این مراسم که ظهر سه‌شنبه برگزار شد گفت: وب سایت المصطفی نیوز به عنوان وب سایت خبری فعالیت خود را از 15 فروردین ماه 90 آغاز کرد و تاکنون 100 هزار بازدیدکننده داشته است.



حجت الاسلام مجید حکیم الهی با بیان اینکه این وب سایت خبری روزانه 7 هزار نفر بازدیدکننده دارد ابرازداشـت: این مرکز با هدف آشنایی بدنه حوزه با جریانات اسلامی دنیا و معرفی الگوی پیشرفت علمی راه اندازی شده است.



معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه اظهارداشت: این وب سایت علیرغم فعالیت اندک مدت خود در جستجوگر گوگل و از میان 570 سایت رتبه یک تا 4 را داراست.



وی اضافه کرد: ارایه و معرفی دستاوردهای علمی در حوزه علوم انسانی و اسلامی و انعکاس فعالیت های جامعة المصطفی العالمیه در سطح بین الملل از دیگر اهداف این وب سایت است.



حکیم الهی با بیان اینکه جامعه المصطفی العالمیه در تحول علوم انسانی پیشگام است عنوان کرد: این پیشگامی می تواند به عنوان الگو به سایر حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و ... معرفی شود و از سوی از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای می‌توانیم تولیدات علمی و اندیشه ای اسلامی و معرفتی را عرضه کنیم.



انتشار 100 شماره سفیران نور



وی با اشاره به فعالیت نشریه و دوهفته نامه سفیران نور ابرازداشت: این دوهفته نامه از سال 85 منتشر شده و تاکنون بیش از 100 شماره انتشار یافته است.



حکیم الهی عنوان کرد: آخرین شماره آن 15 اردیبهشت ماه 90 منتشر شده است و از ابتدای انتشار تا به حال بیش از 6 هزار و 500 مطلب را در 800 صفحه انتشار داده است.



وی با بیان اینکه این نشریه در حوزه های صف وستادی جامعه المصطفی و در میان ائمه جمعه و مراکز دینی توزیع می‌شود اضافه کرد: 80 شماره از سفیران نور برای ارایه به صورت سی دی نمایه سازی شده است.



پرهیز از تنش؛ سیاست جامعة المصطفی



معاون ارتباطات جامعه المصطفی العالمیه افزود: سیاست و راهبرد فعالیت جامعه المصطفی پرهیز ار ورود به مسائل سیاسی تنش زاست و سیاست تقریب مذاهب اسلامی و وحدت امت اسلام را پیگیری می کند.



وی تاکیدکرد: مرتبط ساختن حوزه های شیعی با مسایل بین المللی از جمله اهداف اطلاع رسانی و انتشار خبر در جامعه المصطفی است.

