دیدار وزیر امور دریایی و شیلات اندونزی با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طرفین راههای توسعه و گسترش روابط را در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار دادند.

صالحی با اشاره به توانائیهای دو کشور ایران و اندونزی ، اظهار امیدواری کرد که دو کشور تمام ظرفیت ها برای ارتقای همکاریها را به خدمت بگیرند.

وزیر امور خارجه کشورمان فرصت های منطقه ای و بین المللی از جمله گروه 8 کشور اسلامی در حال توسعه را بسترهای مناسبی برای همکاریهای دو کشور و مشارکت دیگر کشورها در پروژه های بزرگ از جمله صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دانست و ابراز امیدواری کرد زمینه های همکاری میان کشورهای منطقه و اسلامی بیش از پیش گسترش یابد.

وزیر امور دریایی و شیلات اندونزی نیز ضمن ابلاغ پیام و سلام وزیر امور خارجه کشورش با تأکید بر لزوم هماهنگی بین کشورهای منطقه ، ابراز امیدواری کرد که دو کشور با استفاده از ظرفیت های خود به تأمین نیازهای همدیگر کمک کنند.