به گزارش خبرگزاری مهر در این نشست که بعد از ظهر دیروز برگزار شد محمدرضا فیاض در خصوص ویژگی ها و شرایط گروه نوازی به سخنرانی پرداخت.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه گروه نوازی مجموعه ای از شاخه های مختلف موسیقی است گفت : برای تهیه یک اثر خوب و ماندگار ، باید تمامی این شاخه ها را که شامل عوامل موسیقایی و پیرا موسیقایی در نظر داشت .

فیاض افزود: عوامل موسیقایی شامل مباحثی چون آهنگسازی، نوازندگی، هماهنگی سازها با شرایط گروه نوازی و با استفاده از علم فیزیک و همچنین تجربه های نوازندگان ، آهنگسازان و سازندگان سازها است.



این مدرس موسیقی ، وجود تمام این عوامل را ناکافی دانست ودرادامه به بررسی وتشریح عوامل پیرا موسیقایی شامل مدیریت در سطح کلان و مدیریت درگروه پرداخت وگفت : تداوم گروهها از نکات مهم درمبحث گروه نوازی است واین امر ، نیازمند مدیریت قوی گروه است. به عنوان مثال استاد فرامرزپایور ، علاوه بر رعایت تکنیک های اجرایی و عوامل موسیقایی ، مدیریت گروهی خوبی هم داشتند و این مدیریت از عوامل پابرجا ماندن گروه شان درطی 30 سال بوده است.



محمد رضا فیاض سپس به تاریخچه گروه نوازی پرداخت و گفت : تجدید حیات موسیقایی ایران تا حد زیادی مربوط به آمدن "لومر"به ایران و نیز بازگشت کلنل علینقی وزیری و اجرای کنسرت های مداوم توسط ایشان بود به طوری که این اتفاقات را می توان جزو عوامل موثر در تجدید حیات موسیقایی ایران ، بخصوص در زمینه گروه نوازی دانست .

این آهنگساز درپایان به پرسش های حاضران که پیرامون گروه نوازی بود نیزپاسخ گفت .



دومین فستیوال گروه نوازی دانشجویان سراسر کشور با حمایت مرکز موسیقی حوزه هنری تا 29 اردیبهشت سال 1390 بعد از ظهرها در 2 بخش، از ساعت 18تا20 وسپس از 20 تا22 درتالار اندیشه حوزه هنری برگزارمی شود .



