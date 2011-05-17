قهرمانی رکابزن مالزیایی در مرحله پنجم تور بین المللی آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان با حضور 95 دوچرخه سوار در قالب 21 تیم خارجی و داخلی طی روز سه شنبه در مسیر 158 کیلومتری شبستر - ارومیه برگزار شد که طی آن "میگویل آنجل" از مالزی با زمان سه ساعت و 33 دقیقه و 44 ثانیه زودتر از بقیه دوچرخه سواران از خط پایان گذشت و عنوان قهرمانی این مرحله را کسب کرد.

"مهدی سهرابی" از پتروشیمی تبریز با سه ساعت و 34 دقیقه و 14 ثانیه و "مهدی علمایی" از تیم جوانان خیر ارومیه با سه ساعت و 34 دقیقه و 14 ثانیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

"آلکسی لیاکوف"' از تیم تراک قزاقستان، در مجموع امتیازی و کوهستان این مرحله به ترتیب 18 و 12 امتیاز کسب کرد.

"مهدی سهرابی" از پتروشیمی تبریز همچنان پیراهن طلایی و عنوان بهترین رکابزن آسیا را در اختیار دارد.

همچنین در مرحله پنجم " توبیاس ارلر" از پتروشیمی تبریز و "جاکوپ سیلدر" از NSP آلمان از دور رقابتها کنار رفتند.

مرحله ششم و پایانی این پیکارها فردا چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه سالجاری با حضور 93 دوچرخه سوار درمسیر 147کیلومتری ارومیه - تبریز برگزار می شود.