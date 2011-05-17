پرداختن به صفات مشترک بشری ،‌همه انسان ها را با هر فرهنگی متاثر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،بهمنی در پاسخ به این سئوال که بعد از تماشای فیلم چه بازخوردها و واکنش هایی دریافت کردید گفت:

وقتی از طرف حوزه هنری به بنده پیشنهاد شد تا برای نمایش فیلم حضور داشته باشم، انتظار چنین نتیجه ای از نمایش فیلم نداشتم. برخلاف این که جهان بینی غرب با فرهنگ و نگاه ما در ایران نامانوس است ، برخوردی که با فیلم شد برای من کارگردان غافلگیر کننده بود و من متوجه شدم که پرداختن به صفات مشترک بشری ،‌همه انسان ها را در همه جای دنیا و با هر فرهنگی متاثر می کند.

کارگردان "سیب و سلما" درپاسخ به این سئوال که مهمترین بخشی که مورد توجه تماشاگران قرار گرفته بود مربوط به کدام بخش فیلم بود گفت:آن ها ضمن برقراری ارتباط با داستان ساده فیلم، عمق آن را به خوبی درک کرده بودند و به گفته خودشان به موضوع فیلم احساس نیاز می کردند.آن ها خود معتقدند که رسانه هاشان اشباع شده از خشونت ، تحقیر انسان ها و ابتذال در حالی‌که عنوان می کردند: ذهن ما نیازمند طرح چنین مضمون‌هایی‌ست.یکی از تماشاگران که یک خانم مسن فرانسوی بود به من گفت فیلم هم عمیق بود، هم ما را شاد کرد، هم دارای احساس بود و هم ما را به فکر فرو برد.

بهمنی در پایان گفت:من دیگر فیلم های حاضر در جشنواره را دیدم،90درصد فیلم ها با همان جهان بینی خشونت و ابتذال پرداخت شده بود و شاید جای خالی موضوعاتی مثل اخلاق و معنویت باعث شده که فیلمی مثل "سیب و سلما" مورد استقبال قرار بگیرد.چون این فیلم قصه مشترک همه انسان‌هاست.

