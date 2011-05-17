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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

اکبری:

291 پروژه عمرانی در اردبیل اجرا می شود

291 پروژه عمرانی در اردبیل اجرا می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل با اشاره به اختصاص اعتبارات عمرانی مناسب در سال گذشته گفت: از محل این اعتبارات هم اکنون 291 پروژه عمرانی در سطح شهرستان اردبیل اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته جذب پروژه های عمرانی اردبیل اظهار داشت: کل اعتبارات توزیع شده شهرستان اردبیل از ردیف ملی و استانی در سال گذشته 360 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین اعتبارات تخصیص یافته سال گذشته 76.5 درصد بوده است، اضافه کرد: از این میزان درصد تخصیص و جذب برخی دستگاههای اجرایی صد درصد و برخی نیز کمتر از حد میانگین است.

فرمانداراردبیل سیاست کلی در اجرای پروژه های عمرانی برای سال 90 را اتمام پروژه های نیمه تمام و جذب اعتبارات ابلاغی برشمرد و افزود: به جز موارد استثنایی و ضروری، پروژه جدیدی تا پایان پروژه های در دست اجرا آغاز نخواهد شد.

وی همچنین از افزایش 50 درصدی اعتبارات عمرانی شهرستان اردبیل طی سال جاری خبر داد و یادآور شد: با این افزایش پیش بینی می شود اعتبارات عمرانی این شهرستان در سال 90 به بیش از 500 میلیارد ریال برسد.

اکبری تصریح کرد: با توجه به تحقق این مهم دستگاههای اجرایی باید در پیگیری اعتبارات عمرانی و اقتصادی از محل ردیف ملی تلاش کرده و نسبت به جذب آن و ارائه گزارش از پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجرا برای ثبت در سامانه پروژه های عمرانی و اقتصادی اقدام نمایند.
 
وی همچنین از اختصاص هزار و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه اردبیل برای تکمیل سیل بند هیر چایی خبر داد و ابراز داشت: خرید تجهیزات آتش نشانی و امکانات فنی هواشناسی نیز برای این شهرستان در این اعتبار پیش بینی شده است.

فرمانداراردبیل با تاکید بر اهمیت بازدیدهای فنی و نظارت اصولی در پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست احداث خاطر نشان کرد:  پروژه های عمرانی در دست اجرا باید با نظارت مستمر قبل از جدول زمانبندی و با کیفیت بالا اجرا شود.

کد مطلب 1314299

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