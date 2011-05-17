291 پروژه عمرانی در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته جذب پروژه های عمرانی اردبیل اظهار داشت: کل اعتبارات توزیع شده شهرستان اردبیل از ردیف ملی و استانی در سال گذشته 360 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین اعتبارات تخصیص یافته سال گذشته 76.5 درصد بوده است، اضافه کرد: از این میزان درصد تخصیص و جذب برخی دستگاههای اجرایی صد درصد و برخی نیز کمتر از حد میانگین است.

فرمانداراردبیل سیاست کلی در اجرای پروژه های عمرانی برای سال 90 را اتمام پروژه های نیمه تمام و جذب اعتبارات ابلاغی برشمرد و افزود: به جز موارد استثنایی و ضروری، پروژه جدیدی تا پایان پروژه های در دست اجرا آغاز نخواهد شد.

وی همچنین از افزایش 50 درصدی اعتبارات عمرانی شهرستان اردبیل طی سال جاری خبر داد و یادآور شد: با این افزایش پیش بینی می شود اعتبارات عمرانی این شهرستان در سال 90 به بیش از 500 میلیارد ریال برسد.

اکبری تصریح کرد: با توجه به تحقق این مهم دستگاههای اجرایی باید در پیگیری اعتبارات عمرانی و اقتصادی از محل ردیف ملی تلاش کرده و نسبت به جذب آن و ارائه گزارش از پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجرا برای ثبت در سامانه پروژه های عمرانی و اقتصادی اقدام نمایند.



وی همچنین از اختصاص هزار و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه اردبیل برای تکمیل سیل بند هیر چایی خبر داد و ابراز داشت: خرید تجهیزات آتش نشانی و امکانات فنی هواشناسی نیز برای این شهرستان در این اعتبار پیش بینی شده است.

فرمانداراردبیل با تاکید بر اهمیت بازدیدهای فنی و نظارت اصولی در پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست احداث خاطر نشان کرد: پروژه های عمرانی در دست اجرا باید با نظارت مستمر قبل از جدول زمانبندی و با کیفیت بالا اجرا شود.