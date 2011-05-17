به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی ظهر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه نشریه سفیران نور و راه اندازی وب سایت المصطفی نیوز در قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: فعالیت در حوزه آموزش و تولید تفکر دینی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا امروز مشتاقان زیادی در دنیا وجود دارند که می خواهند با تفکر اسلامی به صورت صحیح آشنا شوند.



وی ابرازداشت: ارائه تولیدات دینی و اسلامی به مردم دنیا نیازمند و مستلزم معرفی و اطلاع رسانی است و جامعة المصطفی با داشتن نشریه سفیران نور و وب سایت المصطفی نیوز در این راه گام برمی دارد.



گام جدید در اطلاع رسانی دینی



اعرافی عنوان کرد: راه اندازی وب سایت المصطفی نیوز گام جدیدی برای عرضه تولیدات علمی و دینی عالمان دین و حوزه به داخل و خارج کشور است و بر اساس سیاستهای اصولی این نهاد حوزوی دنبال خواهد شد.



وی افزود: این دو رسانه داخلی جامعه المصطفی ملتزم به سیاستهای ویژه اطلاع رسانی اسلامی و حوزوی هستند.



عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به فعالیت نمایندگی های جامعه المصطفی در شهرهای گرگان، اصفهان، مشهد و با مرکزیت قم گفت : راه اندازی نمایندگیهای جدید در قشم و تهران نیز در دستور کار است و تا پایان امسال تاسیس خواهند شد.



وی در عین حال تاکیدکرد 10 تقاضا برای ایجاد نمایندگی در داخل کشور به دست ما رسیده است اما ما بنا نداریم نمایندگیهای داخلی را افزایش چندانی بدهیم.



اعرافی خواستار همکاری بیشتر میان رسانه های اسلامی و دینی برای توان افزایی فعالیت ها شد.



وی با اشاره به فعالیت نشریه سفیران نور به صورت دو هفته نامه از موافقت خود با انتشار هفته نامه این نشریه نیز خبرداد.

