به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور ‌آیت‌الله حائری شیرازی برگزار شد، مریم الهی‌پور دبیر جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران عرصه‌های مختلف تقدیر از طلاب و استادان ممتاز را عرصه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانست و اظهار داشت: این طلاب و استادان از طریق طرح‌ها و آزمون‌هایی که از سوی معاونت‌های مختلف مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اجرا شده است، شناسایی شده‌اند و اکنون در این جشنواره مورد تقدیر قرار می‌گیرند.



وی افزود: با توجه به گستردگی این طرح‌ها در جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران تنها از نفرات نخست تقدیر می‌شود و بدین ترتیب ۴۲ نفر مورد تجلیل قرار می‌گیرند.



الهی‌پور با بیان اینکه در عرصه آموزشی ۲۰ نفر به عنوان نفرات بر‌تر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، گفت: این افراد شامل نفرات بر‌تر المپیاد علمی در رشته‌های فلسفه و کلام، فقه و اصول، ادبیات عرب و المپیاد عمومی، نفرات اول آزمون ورودی مقطع سطح سه (کار‌شناسی ارشد) در رشته‌های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، کلام اسلامی و فلسفه اسلامی، استادان بر‌تر مصاحبه علمی مقطع سطح سه در رشته‌های فقه و کلام و استادان بر‌تر مصاحبه علمی سطح دو در زمینه‌های صرف و نحو، عقاید و کلام و فقه و احکام می‌شوند.



وی تعداد برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه فرهنگی را ۱۴ نفر برشمرد و یادآور شد: این افراد شامل نفرات اول مسابقه کتابخوانی آثار شهید مطهری، مسابقه نگارش مقاله حج، طرح ارتقاء توان تبلیغی طلاب، طرح رحمت و طرح فیض نور، دبیر بر‌تر انجمن‌های دانش‌آموختگان، مشاور بر‌تر مدارس علمیه، استادیار بر‌تر دوره عالی تربیت مربی تدبر روشمند قرآن کریم، مسئول نشریه بر‌تر مدارس و مسئول وبلاگ بر‌تر مدارس می‌شوند.



دبیر جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه در عرصه پژوهشی هشت نفر تقدیر خواهند شد، تصریح کرد: این هشت نفر شامل نفرات بر‌تر در زمینه تالیف کتاب، پایان‌نامه (ویژه سطح سه)، تحقیق پایانی (ویژه سطح دو)، مقاله، پژوهش درسی و مسئول نشریه پژوهشی مدارس می‌شود.