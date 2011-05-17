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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

چهارمین جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد

چهارمین جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: چهارمین جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران با معرفی طلاب و استادان بر‌تر مدارس علمیه و موسسات آموزش عالی و مراکز تخصصی حوزوی خواهران از سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور ‌آیت‌الله حائری شیرازی برگزار شد، مریم الهی‌پور دبیر جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران عرصه‌های مختلف تقدیر از طلاب و استادان ممتاز را عرصه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانست و اظهار داشت: این طلاب و استادان از طریق طرح‌ها و آزمون‌هایی که از سوی معاونت‌های مختلف مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اجرا شده است، شناسایی شده‌اند و اکنون در این جشنواره مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وی افزود: با توجه به گستردگی این طرح‌ها در جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران تنها از نفرات نخست تقدیر می‌شود و بدین ترتیب ۴۲ نفر مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

الهی‌پور با بیان اینکه در عرصه آموزشی ۲۰ نفر به عنوان نفرات بر‌تر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، گفت: این افراد شامل نفرات بر‌تر المپیاد علمی در رشته‌های فلسفه و کلام، فقه و اصول، ادبیات عرب و المپیاد عمومی، نفرات اول آزمون ورودی مقطع سطح سه (کار‌شناسی ارشد) در رشته‌های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، کلام اسلامی و فلسفه اسلامی، استادان بر‌تر مصاحبه علمی مقطع سطح سه در رشته‌های فقه و کلام و استادان بر‌تر مصاحبه علمی سطح دو در زمینه‌های صرف و نحو، عقاید و کلام و فقه و احکام می‌شوند.

وی تعداد برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه فرهنگی را ۱۴ نفر برشمرد و یادآور شد: این افراد شامل نفرات اول مسابقه کتابخوانی آثار شهید مطهری، مسابقه نگارش مقاله حج، طرح ارتقاء توان تبلیغی طلاب، طرح رحمت و طرح فیض نور، دبیر بر‌تر انجمن‌های دانش‌آموختگان، مشاور بر‌تر مدارس علمیه، استادیار بر‌تر دوره عالی تربیت مربی تدبر روشمند قرآن کریم، مسئول نشریه بر‌تر مدارس و مسئول وبلاگ بر‌تر مدارس می‌شوند.

دبیر جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه در عرصه پژوهشی هشت نفر تقدیر خواهند شد، تصریح کرد: این هشت نفر شامل نفرات بر‌تر در زمینه تالیف کتاب، پایان‌نامه (ویژه سطح سه)، تحقیق پایانی (ویژه سطح دو)، مقاله، پژوهش درسی و مسئول نشریه پژوهشی مدارس می‌شود.

کد مطلب 1314307

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