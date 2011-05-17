نمایندگان AFC از باشگاه استیل آذین بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان و ناظران AFC که وظیفه بازدید از باشگاههای لیگ برتری را برعهده دارند، بعدازظهر امروز سهشنبه در باشگاه استیل آذین حضور یافتند.
سوزوکی ژاپنی که در اوایل امسال هم برای بازدید از امکانات باشگاههای ایرانی به همراه هیئتی به کشورمان سفر کرده و از باشگاه استیل آذین هم دیدن کرده بود، ساعت 15 امروز به اتفاق چند نفر از همکارانش وارد باشگاه استیل آذین شد و بعد از ملاقات با هدایتی، خروطی و خبیری به بررسی شرایط باشگاه پرداخته پرداختند.
هیئت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از امکانات باشگاههای لیگ برتری و نحوه حرکت باشگاههای ایرانی به سمت خصوصی سازی و تعیین سهمیه کشورمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیای فصل آینده به ایران آمده اند. بازدید از بخشهای مختلف باشگاه استیل آذین توسط هیئت اعزامی از AFC ادامه دارد.
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