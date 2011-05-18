به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز در سینماهای قدس، صحرا، آزادی، فلسطین، شکوفه، پردیس زندگی، مرکزی، نور، پردیس ملت، رایکا، دهکده، جوان، ناهید، پایتخت، تماشا، ماندانا، جی، شاهد، بهمن، فرهنگسرای اشراق و فرهنگسرای خانواده در تهران اکران میشود.
همچنین به طور همزمان "فوتبالیها" در شهرهای اصفهان، اهواز، شیراز، بوشهر، کاشان، اسلام شهر، شاهین شهر و کرج روی پرده میرود. رضا شفیعیجم، مهران غفوریان، مهدی امینیخواه، یوسف صیادی، سیدجواد هاشمی، کیمیا بابائیان، احمد پورمخبر، سید رضا حسینی، شهرام آریا و مهدی دانایی بازیگران "فوتبالیها" هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود اکبریپرست، صدابردار: رضا تهرانی، طراح صحنه و لباس: افسانه صرفهجو، طراح گریم: حسین یزدی، تهیه کننده: داریوش بابائیان و دستیار اول کارگردان و برنامهریز: مجید موثق.
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