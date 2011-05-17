30 بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان با اعلام اسامی بازیکنان تیم امید گفت: پس از بررسی‌های مختلف با کادر فنی و جلسات متعدد با مارکار آقاجانیان قرار شد تا از بین نفرات حاضر در فهرست 55 نفره تیم امید، 30 بازیکن را برای همراهی این تیم در اردوهای پیش انتخاب کنیم.

منصوریان با تاکید براینکه نفرات برگزیده تیم امید ماحصل نتایج جلسات او با مربیان این تیم بوده است، افزود: با توجه به هفته پایانی رقابت‌های جام حذفی که برای بسیاری از باشگاه‌ها اهمیت زیادی دارد، به جای 27 بازیکن، 30 ملی پوش را دعوت کردیم که اگر باشگاهی به دلیل حساسیت دیدارهایش نتوانست بازیکنی را در اختیار ما بگذارد، بازیکن دیگری را جایگزین کنیم.

وی در پایان گفت: حضور در اوکراین برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و ما می توانیم شناخت خوبی از بازیکنان تیم امید پیدا کنیم و خود را برای حضور پرقدرت در مقابل عراق آماده کنیم.

- اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم امید به شرح زیر است:

شهریار شیروند، علی مرزبان و رضا طلبه (فولاد نطنز)، آرش افشین، بختیار رحمانی، مهرداد جماعتی (فولاد خوزستان)، میلاد فخرالدینی، شجاع خلیل‌زاده و رسول کر (مس کرمان)، حسن جعفری، مهدی دغاغله و محسن مسلمان (ملوان بندرانزلی)، کریم انصاری‌فرد و علی زینالی (سایپای البرز)، سامان آقازمانی و حمیدرضا علی عسگر (پرسپولیس تهران)، یعقوب کریمی و فردین عابدینی (استقلال تهران)، مرتضی پورعلی و سیامک کوروشی (نفت تهران)، حمید رشیدمظاهری و امیر اشرفی (استقلال اهواز)، حامد لک (صبای قم)، میلاد فراهانی (پیکان قزوین)، احسان حاج صفی (سپاهان اصفهان)، وحید علی آبادی (پاس همدان)، محمدرضا زینال خیری (شهرداری تبریز)، علیرضا جهانبخش (داماش تهران)، مسعود ابراهیم زاده (تراکتورسازی تبریز) و ایمان موسوی (مقاومت سپاسی شیراز)

براساس تصمیم علیرضا منصوریان، سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان و به دلیل همکاری با باشگاههای درگیر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی اولین اردوی تیم ملی امید از تاریخ دوم تا هشتم خردادماه و اردوی بعدی که هشت تا 12 خردادماه برگزار خواهد شد، از بازیکنان دعوت شده دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان در این اردوها استفاده نخواهد شد.

تیم فوتبال امید کشورمان برای رویایی با تیم فوتبال امید اوکراین در تاریخ 9 خردادماه تهران را به مقصد کی‌یف ترک می کند و در تاریخ 11 خردادماه مقابل این تیم صف آرایی خواهد کرد.

امیدهای فوتبال ایران در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال المپیک 2012 در تاریخ 29 خردادماه در شهر اربیل عراق به مصاف تیم فوتبال امید این کشور می رود.