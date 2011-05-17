سطح کشت گندم در رامیان 5 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان صالحی عصر سه شنبه در بازدید مسئولان از اراضی شهرستان افزود: سطح کشت و سبز شده گندم شهرستان بالغ بر 16 هزار و 990 هکتار است که 16 هزار و 485 هکتار آن آبی و 505 هکتار آن دیم است.

وی اظهار داشت: با توجه به مشکلات شرایط جوی ایجاد شده که باعث تأخیر در تاریخ کشت و کندی رشد موجب کاهش محصولات زراعی غلات را دربر خواهد داشت.

صالحی بیان داشت: برای جلوگیری از کاهش خسارت به کشاورزان توصیه می شود در صورت دسترسی به منابع آبی سطحی و زیر زمینی نسبت به آبیاری مزارع گندم و جو خود اقدام کنند.



معاون جهادکشاورزی رامیان با اشاره به بازدید مسئولان افزود: مصوبات بازدید برای بهبود وضعیت کشاورزان و رفع یکسری از مشکلات موجود، شکوفایی هر چه بیشتر بخش کشاورزی و پایداری محصولات در استان و شهرستان موثر است.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.

