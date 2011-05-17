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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

سطح کشت گندم در رامیان 5 درصد افزایش یافت

سطح کشت گندم در رامیان 5 درصد افزایش یافت

رامیان - خبرگزاری مهر: معاون فنی مدیریت جهادکشاورزی رامیان از افزایش پنج درصدی سطح کشت گندم در سال زراعی جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان صالحی عصر سه شنبه در بازدید مسئولان از اراضی شهرستان افزود: سطح کشت و سبز شده گندم شهرستان بالغ بر 16 هزار و 990 هکتار است که 16 هزار و 485 هکتار آن آبی و  505 هکتار آن دیم است.

وی اظهار داشت: با توجه به مشکلات شرایط جوی ایجاد شده که باعث تأخیر در تاریخ کشت و کندی رشد موجب کاهش محصولات زراعی غلات را دربر خواهد داشت.
 
صالحی بیان داشت: برای جلوگیری از کاهش خسارت به کشاورزان توصیه می شود در صورت دسترسی به منابع آبی سطحی و زیر زمینی نسبت به آبیاری مزارع گندم و جو خود اقدام کنند.
 
معاون جهادکشاورزی رامیان با اشاره به بازدید مسئولان افزود: مصوبات بازدید برای بهبود وضعیت کشاورزان و رفع یکسری از مشکلات موجود، شکوفایی هر چه بیشتر بخش کشاورزی و پایداری محصولات در استان و شهرستان موثر است.
 
رامیان در شرق گلستان واقع شده است. 
 
کد مطلب 1314312

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