فرماندار سابق کالیفرنیا به فساد اخلاقی خود اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آرنولد شوارزنگر اعتراف کرده است با یکی از کارکنان خانه اش، رابطه جنسی برقرار کرده و از او بچه ای دارد.

این در حالی است که هفته گذشته "ماریا شرایور" همسر وی جدایی خود از آرنولد را اعلام کرده و به نظر می رسد که احتمالاً فساد اخلاقی وی این جدایی را تسریع کرده است.

این دو زوج در نهم ماه مه اعلام کردند که پس از 25 سال زندگی مشترک از هم جدا خواهند شد.

هم اکنون شرایور در بیرون از خانه مشترک زندگی می کند.

آرنولد به لس آنجلس تایمز گفته است پس از کنار رفتن از فرمانداری کالیفرنیا این موضوع را با همسرش در میان گذاشته است اتفاقی که به گقته وی یک دهه قبل صورت گرفته است.

وی می گوید: من می دانم که شایسته خشم و ناامیدی دوستان و خانواده هستم. هیچ بهانه و عذری وجود ندارد و من مسئولیت آسیب رساندن به احساسات را بر عهده می گیرم.