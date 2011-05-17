سوزان مبارک با قرار کفالت آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "عبدالمجید محمود" اعلام کرد "سوزان مبارک" پس از آنکه از دارایی هایش به نفع کشور صرف نظر کرده است به قید کفالت آزاد شده است.

"محمد احمد حامد" کارشناس مرکز اسناد شهر طور مرکز استان سینا گفت : به بیمارستان شرم الشیخ رفتم و وکالتنامه ای از "سوزان صالح ثابت" به دستگاه درآمدهای غیر مشروع که طی آن وی از همه دارایی هایش به نفع کشور صرف نظر کرده بود ارائه کردم. کار دشواری بود که حدود ده دقیقه به طول انجامید.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند سوزان مبارک از دارایی هایش در بانکهای ملی مصر، بانک ملی شهر "سوسیته" و ویلایش در منطقه "مصر جدید" صرف نظر کرده است.

شایان ذکر است که همسر حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر اخیرا با حکم دادستانی مصر به اتهام مال اندوزی از بیت المال بازداشت شده بود، اما به علت وخامت شرایط جسمانی اش به بیمارستان انتقال داده شده است.