به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رقابت های دو صحرانوردی فرزندان شاهد و ایثارگر که در مرکز توانبخشی جانبازان امام خمینی (ره) مشهد به مناسبت فتح خرمشهر برگزار شد، سیادتی و صفرزاده از منطقه 3 و جهانگیری از منطقه 2 مشهد، عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در پیکارهای ویلچررانی جانبازان نخاعی و قطع عضو که در مرکز توانبخشی امام خمینی انجام شد در کلاس قطع عضو محمد کریمی از منطقه 3 ، احمد احمدیان نیک از منطقه 2 و علی اکبر احمدیان از منطقه 3 مشهد، اول تا سوم شدند.

در کلاس نخاعی یک، زراعتی از منطقه 3 ،غفاری از منطقه 2 و احمدی از منطقه یک مشهد، عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در کلاس نخاعی 2، ارجمند از منطقه 2 اول شد و باقرنیا، کلانتر هر دو از منطقه 3 مشهد، مقام های دوم و سوم را احراز کردند.

در پایان و طی مراسمی، پیش از ظهر سه شنبه، از ورزشکاران و جانبازان و نفرات برتر با اهدای جوایز تقدیر و تجلیل به عمل آمد.