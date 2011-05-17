بهبود زندگی یک میلیارد مسلمان در گرو اجرای توافقات دی 8 است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار احمد خادم المله با اشاره به ظرفیتهای صنعتی گروه دی 8 اظهار داشت : از دبیر کل انتظار داریم ، توافقات صنعتی خوبی که در اجلاس وزرای صنایع گروه در تهران برگزار شد را پیگیری و اجرایی کند.

وی با اشاره به اهمیت گروه دی 8 برای کشورهای عضو و جهان اسلام گفت: بازار بزرگ قریب به یک میلیارد نفری کشورهای عضو دی 8 که 70 درصد جمعیت مسلمانان جهان را در بر می گیرد ، بازار خوبی برای توسعه همکاری های صنعتی میان کشورهای عضو است.

خادم المله گفت : جمهوری اسلامی ایران نگاهی راهبردی به همکاری های صنعتی کشورهای عضو گروه دی 8 دارد و معتقد است همکاری های صنعتی می تواند موتور حرکت اقتصاد کشورهای عضو باشد.

وی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو فعال گروه دی 8 در اجلاس وزرای صنایع تهران، ظرفیت همکاری های صنعتی کشورهای عضو را به خوبی شناسایی کرده است و پیشنهاد تشکیل یازده کارگروه صنعتی را به کشورهای عضو و دبیر خانه داده است و اجرای آن ها را پیگیری می کند.

قائم مقام وزیر صنایع ومعادن با اشاره به گستره جغرافیایی کشورهای عضو گروه دی 8 ، پیشنهاد داد ، دبیر کل با توجه به ظرفیت صنعتی هر کشور عضو ، کارگروه های تخصصی چند جانبه را میان کشورهای گروه تشکیل دهد سپس دامنه فعالیت آن ها را گسترده تر کند.

وی تاکید کرد به میزانی که همکاری صنعتی بین کشورهای عضو گسترده تر شود ،‌ زندگی مردم در کشورهای گروه دی 8 بهبود خواهد یافت.

قائم مقام وزیر صنایع ومعادن تصریح کرد :تحرک اقتصادی و صنعتی در کشورهای دی 8 به فعالیت دبیر خانه بستگی دارد و دبیر کل با تهیه و اجرای برنامه عمل صنعتی و اقتصادی دی 8 می تواند تحول جدیدی در این گروه ایجاد کند.

خادم المله با اشاره به اهمیت اجلاس آتی وزرای صنایع گروه دی 8 در ترکیه اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای حضور فعال در این اجلاس اعلام می کند و امیدوار است دبیر خانه بتواند زمینه توافقات اجرایی در این اجلاس را در اجلاس کارشناسی و مقدماتی فراهم کند.

"ویدی پراتیکتو" دبیر کل کشورهای گروه دی 8 نیز گزارشی از برنامه های آینده این گروه را به قایم مقام وزارت صنایع و معادن در امور بین الملل ارائه کرد.

ویدی پراتیکتو ضمن تشکر از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از برنامه های اقتصادی و صنعتی گروه دی 8 ، اجلاس وزرای صنایع کشورهای عضو در تهران را نقطه عطفی در فعالیت های اقتصادی و صنعتی دی 8 دانست.

دبیر کل گروه دی 8 ضمن استقبال از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای همکاری های تخصصی چند جانبه بین کشورهای عضو خواستار کمک ایران برای برگزاری بهتر اجلاس های آتی شد.

پراتیکتو اعلام کرد: برای تحقق پیشنهاد های اجرایی وزرای صنایع کشورهای عضو و مصوبات اجلاس تهران ، واحد اجرایی در دبیر خانه دی 8 فعال است که مقدمات اجلاس ترکیه را نیز فراهم می کند. دبیر کل دی 8 از ابتکار وزارت صنایع ومعادن ایران برای برگزاری اجلاس روسای شهرک های صنعتی کشورها عضو گروه تشکر کرد.