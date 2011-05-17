حمید رضا حاجی بابایی پیش از ظهر سه شنبه با حضور در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه استانهای کشور در اردوگاه شهید باهنر افزود: با مشاوره خوب، قدرت ادراک و یادگیری دانش‌آموزان ارتقا می‌یابد.

وی گفت: فعالیت‌هایی که امروز در آموزش و پرورش انجام می‌شود براساس برنامه و نشأت گرفته از نقشه جامع آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش بر ساماندهی نیروی انسانی تاکید کرد و خطاب به معاونان آموزش متوسطه استان‌های کشور گفت: کلاس‌های فوق‌برنامه در مدارس را به سمت ورزش و امور پرورشی سوق دهید.

وی حضور سه هزار و 700 طلبه و مربی پرورشی در سه هزار و 700 مدرسه شبانه‌روزی را اثر بخش‌تر از فوق‌برنامه‌های مواد درسی فیزیک و شیمی توصیف کرد و یادآور شد: کلاس‌های فوق‌برنامه در استان‌ها باید به نوبت بعدازظهر منتقل شود و مدارس ابتدایی در نوبت صبح برگزار شود. انگیزه و روحیه‌ی بالای معلم در کلاس درس از مصادیق فوق‌برنامه است.

دکتر حاجی بابایی تسریع در برگزاری دوره‌های IT برای معلمان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: معلمان در سراسر کشور باید توانایی کار با رایانه را داشته‌باشند.

وی در پایان، ادغام‌های انجام شده در سطح وزارت آموزش و پرورش را در راستای تحول بنیادین خواند و اظهار کرد: ادغام اخیر سه حوزه مشارکت‌های مردمی، انجمن اولیا و مربیان و امور زنان و ایجاد یک سازمان تحت عنوان «مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده» براساس کار مطالعاتی و تدابیر اندیشیده شده در راستای تحول بنیادین این وزارتخانه است و با این کار ضمن تقویت مشارکت‌های مردم در آموزش و پرورش جایگاه رفیع و بی‌بدیل خانواده در آموزش و پرورش نقش موثر پیدا می‌کند.