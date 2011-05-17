  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

حاجی بابایی:

حضور مشاور در مدارس از اکسیژن واجب‌تر است

حضور مشاور در مدارس از اکسیژن واجب‌تر است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاسهای فوق‌برنامه باید به سمت ورزش و امور پرورشی سوق پیدا کند گفت: حضور مشاور در مدارس برای دانش‌آموزان از اکسیژن واجب‌تر است.

حمید رضا حاجی بابایی پیش از ظهر سه شنبه با حضور در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه استانهای کشور در اردوگاه شهید باهنر افزود: با مشاوره خوب، قدرت ادراک و یادگیری دانش‌آموزان ارتقا می‌یابد.

وی گفت: فعالیت‌هایی که امروز در آموزش و پرورش انجام می‌شود براساس برنامه و نشأت گرفته از نقشه جامع آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش بر ساماندهی نیروی انسانی تاکید کرد و خطاب به معاونان آموزش متوسطه استان‌های کشور گفت: کلاس‌های فوق‌برنامه در مدارس را به سمت ورزش و امور پرورشی سوق دهید.

وی حضور سه هزار و 700 طلبه و مربی پرورشی در سه هزار و 700 مدرسه شبانه‌روزی را اثر بخش‌تر از فوق‌برنامه‌های مواد درسی فیزیک و شیمی توصیف کرد و یادآور شد: کلاس‌های فوق‌برنامه در استان‌ها باید به نوبت بعدازظهر منتقل شود و مدارس ابتدایی در نوبت صبح برگزار شود. انگیزه و روحیه‌ی بالای معلم در کلاس درس از مصادیق فوق‌برنامه است.

دکتر حاجی بابایی تسریع در برگزاری دوره‌های IT برای معلمان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: معلمان در سراسر کشور باید توانایی کار با رایانه را داشته‌باشند.

وی در پایان، ادغام‌های انجام شده در سطح وزارت آموزش و پرورش را در راستای تحول بنیادین خواند و اظهار کرد: ادغام اخیر سه حوزه مشارکت‌های مردمی، انجمن اولیا و مربیان و امور زنان و ایجاد یک سازمان تحت عنوان «مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده» براساس کار مطالعاتی و تدابیر اندیشیده شده در راستای تحول بنیادین این وزارتخانه است و با این کار ضمن تقویت مشارکت‌های مردم در آموزش و پرورش جایگاه رفیع و بی‌بدیل خانواده در آموزش و پرورش نقش موثر پیدا می‌کند.

کد مطلب 1314325

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها