افزایش شهرت دستگاه ها نیازمند ارتقای کیفی روابط عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هوشنگ عباس زاده بعد از ظهر سه شنبه در همایش روابط عمومی های شهرداری های استان البرز در باشگاه میلاد کرج افزود: اگر دستگاه ها می خواهند که شهرت مثبت خود را افزایش دهند، باید زمینه ای را فراهم کنند تا روابط عمومی های آنها بیش از پیش به شکل موثر فعالیت کنند.

وی ادامه داد: به این ترتیب می توان گفت که مدیریت شهرت سازمان برعهده روابط عمومی است و اگر این بخش به درستی عمل کند، بسیاری از مشکلات به خودی خود رفع خواهند شد.

این استاد روابط عمومی عنوان کرد: باید شرایط به گونه ای فراهم شود که روابط عمومی در تصمیم گیری ها نقش فعال داشته باشد و بتواند این نقش را به بهترین نحو انجام دهد.

عباس زاده اظهار داشت: همچنین باید زمینه ای فراهم شود تا این بخش بتواند نقش مشاوره ای خود در دستگاه و سازمان را نیز به درستی ایفا کند و به این ترتیب، موجبات کاهش بخش قابل توجهی از مشکلات را فراهم کند و از به وجود آمدن مشکلات احتمالی نیز جلوگیری به عمل آورد.

ارائه گزارش خوب از عملکرد خوب ضروری است

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ها ارائه گزارش خوب از عملکرد خوب است و این امر باید همواره مد نظر روابط عمومی ها به شکل مطلوب قرار گیرد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در عین حال لازم است روابط عمومی ها گزارشهای کاری و گزارش عملکردها را به نحو مطلوب و به موقع ارائه دهند و در این خصوص اطلاع رسانی های مطلوبی صورت گیرد تا اثربخشی افزایش یابد.

وی بیان کرد: لازم است این بخش از وسایل ارتباط جمعی بهره بگیرد و با فناوری های روز آشنا باشد ضمن اینکه باید بتواند فعالیتهای مطلوب واثربخش سنتی را نیز در این خصوص احیا کند.

عباس زاده افزود: روابط عمومی باید بتواند به موازات ارتباط با مردم و ارتباط با روابط عمومی های سایر دستگاه ها، در خصوص ارتباط با بخشهای مختلف داخل سازمان و دستگاه نیز فعالیتهای مطلوبی انجام دهد و از این امر غافل نشود.

روابط عمومی با همه روابط داشته باشد

وی یادآورشد: نباید که روابط عمومی فقط با مدیر رابطه داشته باشد بلکه باید بتواند معنای کلمه "روابط عمومی" را به واقع محقق و عملی کند و با همه بخشها تعامل مطلوب برقرار کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: روابط عمومی باید بتواند نقش یک منبع امیدبخش و میانجی گر را در داخل سازمان و دستگاه ایفا کند و همه بتوانند به این بخش اعتماد کنند.

عباس زاده افزود: لازم است این بخش ابتدا به درون سازمان و ارتقای کیفیت روابط داخل آن بپردازد و فضایی صمیمی ایجاد کند تا بهره وری افزایش یابد.