کرامت زن در سایه حجاب تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری عصر سه شنبه در همایش حجاب و عفاف در گرگان افزود: حجاب یکى از احکام دینى است که براى حفظ و پاکدامنى زن و نیز حفظ جامعه از آلودگی‌هاى اخلاقی تاکید شده است.

وی اظهار داشت: بنابراین کم‌ توجهی و اهمیت ندادن به عفاف وحجاب ازسوی برخی از بانوان علاوه بر اینکه آثار زیانبار برای شخص دارد و به تدریج بنیادهای ارزشی و اخلاقی جامعه را نیز سست و متزلزل کرده و زمینه‌های انحطاط فرهنگی و معنوی را فراهم می سازد.



نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی،به نگاه ارزشی مدیران دستگاهها به مقوله حجاب و عفاف در سازمانها پرداخت.



وی حضرت فاطمه زهرا (س) محوریت اصالت و برتری بانوان را در توجه به حجاب وعفاف آنها دانست زیرا این امرسلامت وجود زن را نشان می دهد.



حجت الاسلام طاهری با بیان این موضوع که حجاب وعفاف در حیطه گسترده تری مربوط به بانوان بوده و سختی حجاب برای آنان بیشتر است، درخصوص جایگاه ارزشمند زن گفت: زن در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و آیات و روایات ارزشمندی در این خصوص ارائه شده است.



وی افزود: بنابر این می توان اینگونه نتیجه گرفت که حجاب پوششی است که عفت و پاکدامنی را بهمراه دارد و شخص را از نگاه نامحرم حفظ می کند و به او اصالت می بخشد.