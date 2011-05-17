به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی برزگر گنجی ظهر سه شنبه در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال 90 در گفتگو با خبرنگاران بحث اطلاع رسانی صحیح و به موقع را از مباحث مهم و با اهمیت خواند و بیان داشت: اطلاع رسانی صحیح از بروز شایعات و پخش آن در جامعه جلوگیری می کند.
وی بر اطلاع رسانی صحیح به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: اخبار در مورد مسائل مختلف پیش آمده در جامعه نباید به گونه ای منتشر شود که خود باعث افزایش شایعات شود.
ایجاد 2 فقره درگیری اراذل و اوباش با مامورین نیروی انتظامی
گنجی در ادامه در خصوص برخی مسائل اتفاق افتاده طی دو ماه اول سال در قم گفت: در اردیبهشت ماه امسال 2 فقره درگیری بین نیروی انتظامی و خرده فروشان مواد مخدر که از اراذل و اوباش و دارای سوابق متعدد بودند اتفاق افتاد.
وی در خصوص چگونگی این درگیری ها گفت: در موردی در حوزه کلانتری 30 شهر قم، مامورین به فردی مشکوک میشوند و آن فرد هم که از خرده فروشان مواد مخدر بوده، مقدار موادی که با خود داشته را قورت می دهد و بعد هم با سر و صدا دیگر دوستان خود را با خبر میکند.
دادستان عمومی و انقلاب قم ادامه داد: چون آن محل از مناطق پرخطر و پر از اراذل و اوباش بوده، دوستان فرد نامبرده جمع و با استفاده از سلاح سرد با نیروهای پلیس درگیر می شوند و یکی از مامورین به پای فرد مواد فروش که از افراد با سابقه و دارای چندین بار محکومیت بوده تیری شلیک و دوستان او فرار می کنند و درگیری خاتمه می یابد.
وی همچنین در خصوص مورد دوم درگیری نیروی انتظامی با اراذل و اوباش گفت: در مورد دوم نیز که آن هم در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد بین نیروی های انتظامی و اراذل و اوباش باسابقه محل در حوزه کلانتری 30 ،درگیری شدیدی روی می دهد که آنها با چاقو و قمه به پلیس حمله می کنند و سرانجام درگیری با شلیک تیری از سوی نیروی پلیس به پای یکی از افراد نامبرده پایان می گیرد و افراد دستگیر می شوند.
جرم نشان دادن چاقو در ملاء عام اعدام است
گنجی گفت: رئیس قوه قضائیه در مورد برخورد با اراذل و اوباش و مسئله چاقوکشی حساسیت زیادی دارد و به تبع آن در دادستانی قم نیز این حساسیت وجود دارد به خصوص وقتی در رابطه با حمله به نیروهای انتظامی باشد.
وی افزود: جرم نشان دادن چاقو در ملاء عام حکم محارب را دارد و مجازات آن اعدام است.
سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم در بخش دیگری از سخنان خود از سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی در شب گذشته خبر داد و افزود: ساعت 11 شب گذشته یک مغازه طلا فروشی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت و صاحب مغازه که در برابر سارقان مقاومت می کند، مورد اصابت ضربه چاقو قرار می گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم ادامه داد: مردم به کمک صاحب مغازه میآیند و سارقان فرار میکنند، اما تعدادی با موتور آنها را دنبال میکنند و سارقان نیز اقدام به تیراندازی هوایی میکنند.
وی بیان کرد: در این خصوص یکی از سارقان دستگیر و دیگری فرار میکند و در همین رابطه ساعت یک و نیم شب تیمی متشکل از دادستانی، حفاظت اطلاعات، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات تشکیل میشود و بعد از یک کار شبانه و تعقیب و گریز در ساعت 6 صبح در این رابطه سه همدست وی دستگیر میشوند.
گنجی با بیان این که این افراد از قم نبوده و از همدان بوده اند،گفت: این افراد مدتی را در یکی از مسافرخانه ها اقامت داشته اند تا مکان های مورد نظر را شناسایی کنند و از این افراد سه اسلحه کلت و یک دستگاه موتور مسروقه نیز کشف شد.
جرم های خشن و سازمان یافته در قم وجود ندارد
وی عنوان کرد: در قم سرقت های بزرگ، جرم های خشن و سازمان یافته وجود ندارد و سرقت هایی این چنینی نیز توسط افرادی از شهرستانها در قم انجام میشود.
قم - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب قم بحث اطلاع رسانی صحیح و به موقع را از بحث های مهم و با اهمیت عنوان کرد و گفت: اطلاع رسانی صحیح در مورد مسائل از بروز شایعات در جامعه جلوگیری می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی برزگر گنجی ظهر سه شنبه در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال 90 در گفتگو با خبرنگاران بحث اطلاع رسانی صحیح و به موقع را از مباحث مهم و با اهمیت خواند و بیان داشت: اطلاع رسانی صحیح از بروز شایعات و پخش آن در جامعه جلوگیری می کند.
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