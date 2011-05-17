به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی برزگر گنجی ظهر سه شنبه در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال 90 در گفتگو با خبرنگاران بحث اطلاع رسانی صحیح و به موقع را از مباحث مهم و با اهمیت خواند و بیان داشت: اطلاع رسانی صحیح از بروز شایعات و پخش آن در جامعه جلوگیری می کند.



وی بر اطلاع رسانی صحیح به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: اخبار در مورد مسائل مختلف پیش آمده در جامعه نباید به گونه ای منتشر شود که خود باعث افزایش شایعات شود.



ایجاد 2 فقره درگیری اراذل و اوباش با مامورین نیروی انتظامی



گنجی در ادامه در خصوص برخی مسائل اتفاق افتاده طی دو ماه اول سال در قم گفت: در اردیبهشت ماه امسال 2 فقره درگیری بین نیروی انتظامی و خرده فروشان مواد مخدر که از اراذل و اوباش و دارای سوابق متعدد بودند اتفاق افتاد.



وی در خصوص چگونگی این درگیری ها گفت: در موردی در حوزه کلانتری 30 شهر قم، مامورین به فردی مشکوک می‌شوند و آن فرد هم که از خرده فروشان مواد مخدر بوده، مقدار موادی که با خود داشته را قورت می دهد و بعد هم با سر و صدا دیگر دوستان خود را با خبر می‌کند.



دادستان عمومی و انقلاب قم ادامه داد: چون آن محل از مناطق پرخطر و پر از اراذل و اوباش بوده، دوستان فرد نامبرده جمع و با استفاده از سلاح سرد با نیروهای پلیس درگیر می شوند و یکی از مامورین به پای فرد مواد فروش که از افراد با سابقه و دارای چندین بار محکومیت بوده تیری شلیک و دوستان او فرار می کنند و درگیری خاتمه می یابد.



وی همچنین در خصوص مورد دوم درگیری نیروی انتظامی با اراذل و اوباش گفت:‌ در مورد دوم نیز که آن هم در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد بین نیروی های انتظامی و اراذل و اوباش باسابقه محل در حوزه کلانتری 30 ،درگیری شدیدی روی می دهد که آنها با چاقو و قمه به پلیس حمله می کنند و سرانجام درگیری با شلیک تیری از سوی نیروی پلیس به پای یکی از افراد نامبرده پایان می گیرد و افراد دستگیر می شوند.



جرم نشان دادن چاقو در ملاء عام اعدام است



گنجی گفت: رئیس قوه قضائیه در مورد برخورد با اراذل و اوباش و مسئله چاقوکشی حساسیت زیادی دارد و به تبع آن در دادستانی قم نیز این حساسیت وجود دارد به خصوص وقتی در رابطه با حمله به نیروهای انتظامی باشد.



وی افزود: جرم نشان دادن چاقو در ملاء عام حکم محارب را دارد و مجازات آن اعدام است.



سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در قم



دادستان عمومی و انقلاب قم در بخش دیگری از سخنان خود از سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی در شب گذشته خبر داد و افزود: ساعت 11 شب گذشته یک مغازه طلا فروشی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت و صاحب مغازه که در برابر سارقان مقاومت می کند، مورد اصابت ضربه چاقو قرار می گیرد.



دادستان عمومی و انقلاب قم ادامه داد: مردم به کمک صاحب مغازه می‌آیند و سارقان فرار می‌کنند، اما تعدادی با موتور آنها را دنبال می‌کنند و سارقان نیز اقدام به تیراندازی هوایی می‌کنند.



وی بیان کرد:‌ در این خصوص یکی از سارقان دستگیر و دیگری فرار می‌کند و در همین رابطه ساعت یک و نیم شب تیمی متشکل از دادستانی، حفاظت اطلاعات، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات تشکیل می‌شود و بعد از یک کار شبانه و تعقیب و گریز در ساعت 6 صبح در این رابطه سه همدست وی دستگیر می‌شوند.



گنجی با بیان این که این افراد از قم نبوده و از همدان بوده اند،گفت: این افراد مدتی را در یکی از مسافرخانه ها اقامت داشته اند تا مکان های مورد نظر را شناسایی کنند و از این افراد سه اسلحه کلت و یک دستگاه موتور مسروقه نیز کشف شد.



جرم های خشن و سازمان یافته در قم وجود ندارد



وی عنوان کرد: در قم سرقت های بزرگ، جرم های خشن و سازمان یافته وجود ندارد و سرقت هایی این چنینی نیز توسط افرادی از شهرستان‌ها در قم انجام می‌شود.

