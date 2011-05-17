عصر شعر و خاطره "مقاومت و پایداری" در کرمانشاه برگزار می شود

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این مراسم از سوی دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری و با حضور شاعران و یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس در سوم خرداد ماه برگزار خواهد شد.

وی قرائت اشعار شاعران پیشکسوت و جوان استان با موضوع دفاع مقدس ، مقاومت و پایداری و فتح خرمشهر را برنامه های این مراسم عنوان کرد و گفت: همچنین در این مراسم یادگاران فاع مقدس به بیان خاطرات آن دوران و سالروز آزادی خرمشهر خواهند پرداخت.

سروری افزود: پاسداشت پای مردی های رزمندگان دوران دفاع مقدس ، ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجدید بیعتی دوباره با آرمانهای امام و شهدا از اهداف برپایی این مراسم است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه در ادامه ازعموم مردم و علاقمندان به شعر و ادبیات پایداری جهت حضور در این مراسم دعوت بعمل آورد.