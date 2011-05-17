نامهربانی تولیدات سینمایی به شاهنامه/کودکان ایران قهرمانان را نمی شناسند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر عطاالله کوپال عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و عمر خیام که به همت کانون میراث فرهنگی و گردشگری، کانون فرهنگ و ادب، معاونت فرهنگی و با همکاری روابط عمومی داشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سالن شهید مفتح این دانشگاه برگزار شد،به بررسی آثار فردوسی پرداخت.

رئیس دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد کرج به نامهربانی تولیدات سینمایی نسبت به داستان‌های شاهنامه فردوسی اشاره کرد.

وی با اظهار تأسف از این موضوع بیان کرد: کودکان ما پهلوانان افسانه‌ای آسیای شرقی و جهان غرب را به خوبی می‌شناسند ولی به دلیلی بی‌توجهی ما نسبت به فرهنگ غنی خودمان از پهلوانان و داستان‌های ایرانی همچون رستم، سهراب و افراسیاب بی‌اطلاع هستند.

این محقق از رسانه خواست با فرهنگسازی نسبت به معرفی مفاخر کشور و پهلوانان داستان های ایرانی اقدام کنند و نوجوانان و کودکان جامعه را با افتخارات خود آشنا کنند.

این استاد ادبیات در بخش دیگری از سخنان خود به بیان جایگاه عطار به عنوان یک منجم، ریاضی‌دان، عارف و شاعر پرآوازه ایرانی پرداخت.

در ادامه مراسم اشعاری از شاهنامه خوانده شد و مرشد سلوکی با اجرای زیبا و صدای گوش نواز به نقالی اشعاری از شاهنامه فردوسی مقدمه بیژن و منیژه پرداخت.

زمزمه های بزرگداشت فردوسی این شاعر برجسته ایرانی اوایل دهه 1300 خورشیدی آغاز شد که همزمان با نکوداشت هزارمین سال تولد وی در سال 1313 آرامگاه این حماسه‌سرای بی‌نظیر ایرانی در محل کنونی آن درشهر طوس با حضور علاقمندان و فرهیختگان هنر و ادبیات فارسی افتتاح شد.

آرامگاه فردوسی با الهام از آرامگاه کوروش در پارسارگاد طراحی و ساخته شده است.